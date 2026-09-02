Ainoa Blasco sobre su vida como camionera desde hace cuatro años: “A la psicología no se le da importancia y pasamos mucha soledad”

Ainoa Blasco es una española conocida en las redes sociales por hacer videos sobre su vida como camionera. A diario enseña cómo es ese tipo de trabajo desde una perspectiva femenina y explica cuáles son las ventajas y desventajas que tiene. A raíz de ello, ofreció una entrevista con el canal de YouTube Rutas de éxito sobre lo que poco se dice de esta labor. “A la psicología no se le da importancia y pasamos mucha soledad”, señaló.

El reportaje expone una mirada “honesta, directa y sin filtros” sobre la realidad del sector del transporte por ruta en España. A través de la experiencia de cuatro años como transportista de un frigorífico, Blasco hizo hincapié en las dificultades del sector que siempre pasan desapercibidas, entre la seguridad, los prejuicios y la salud mental.

Ainoa contó que la soledad es un factor que atraviesan todos los camioneros (Fuente: Instagram/@ainoa_mtrucker)

“A la psicología no se le da importancia y pasamos mucha soledad”

Blasco fue clara al hablar de cómo ser camionera puede afectar el estado de ánimo y la psiquis de una persona, en particular por el tiempo que viaja sola y no tiene un diálogo más allá del que con uno mismo.

“Creo que una cosa que no tenemos en cuenta es el factor psicológico en este sector; es una cosa a la que tampoco se le dio mucha importancia hasta hace 4 días”, analizó con ironía.

En esa misma línea, remarcó: “Al tema de la psicología no se le da importancia y pasamos mucha soledad, mucha frustración. Y esto es algo que no te enseñan a manejar tampoco y es algo que va a jugar en contra porque vos vas solo en el camión, tu cabeza entra en bucle y tú no sabes pararla”.

Cómo es la vida arriba de un camión

Cuando Blasco eligió ser camionera y sabía que se enfrentaba a un cambio rotundo. Ya no podría tener salidas con sus amigos y se perdería muchas reuniones familiares. Sin embargo, se aventuró en una realidad que desconocía por completo.

“Realmente te cambia la forma de vivir, te cambia todo completamente... ya no podés hacer planes, no podés hacerte ideas porque es impredecible. Te cambia tanto que hasta los 5 minutos que tenías todos los días para tomar café, que es una cosa simple, es que no lo vas a tener”, describió.

Ainoa explica cómo son los horarios de trabajo arriba del camión

En su reflexión, Blasco dijo que este rubro le permitió estar atenta a otras cuestiones que antes no. La imprevisibilidad del camino impide hacer planes cotidianos; la obligó a desarrollar una gran capacidad para “soltar” y aceptar el distanciamiento de los círculos sociales habituales.

Entre los desafíos más difíciles destacó la imposibilidad de regular el sueño, debido a la constante variación de horarios. Además, resaltó la complicada alimentación en ruta y la carga psicológica de la soledad. El impacto emocional de estar lejos cuando ocurren emergencias familiares también es un factor clave y describió el “bucle mental de preocupación” en el que es fácil caer mientras se conduce con la responsabilidad de un camión pesado.

Ainoa afirmó que en sus años de trabajo solo una vez se sintió incómoda por ser mujer (Fuente: Instagram/@ainoa_mtrucker)

Sobre el trato que recibió de sus colegas siendo mujer, dijo: “Solo hubo una situación en cuatro años donde me sentí incómoda. El respeto que vos te mostrás hacia vos mismo es el que vas a proyectar a los demás”.

Hacia el cierre de la entrevista dejó un mensaje claro para el resto de los camioneros y camioneras de habla hispana: “No somos conscientes de que llevamos un misil de 40 toneladas debajo del cu*o, entonces hay que ser muy conscientes y no confiarse” .