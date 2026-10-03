Cuál es el significado del proverbio chino: “Un árbol torcido vive su propia vida, pero un árbol recto se convierte en madera”

La frase “Un árbol torcido vive su propia vida, pero un árbol recto se convierte en madera” encierra una reflexión sobre aquello que suele considerarse valioso o útil. Desde esta mirada, una característica que podría parecer un defecto puede convertirse en una forma de protección: aquello que no responde a las expectativas de los demás puede quedar fuera de su alcance.

La reflexión forma parte de una historia vinculada con Zhuangzi, uno de los grandes pensadores de la tradición taoísta. En el relato, el filósofo conversa con Hui Zi, quien le habla de un árbol enorme, de tronco irregular, lleno de nudos y con ramas que crecen de manera poco convencional. Lo que para uno representa una imperfección, para el otro puede esconder un significado completamente diferente.

Nadie busca aprovechar la madera del árbol torcido, por lo que puede crecer a su manera y permanecer en pie

A simple vista, el árbol parece no tener ninguna utilidad: su forma irregular hace que su madera no resulte atractiva para los carpinteros. Sin embargo, lo que para Hui Zi representa una desventaja, para Zhuangzi adquiere otro significado. Precisamente porque nadie busca aprovechar su madera, el árbol puede crecer a su manera y permanecer en pie, lejos de las exigencias que determinan qué es útil y qué no.

El filósofo plantea que, si nadie considera que su madera sirve para fabricar objetos, tampoco habrá razones para cortarlo. Así, aquello que parecía una desventaja termina protegiéndolo y le permite continuar creciendo sin quedar sometido al uso que otros podrían darle.

La historia también recurre a una comparación con algunos animales. Zhuangzi menciona a un gato montés o una comadreja, capaces de moverse con rapidez pero expuestos a caer en trampas, y a un animal de gran tamaño como el yak, cuya fortaleza no le sirve para atrapar ratones. Con estos ejemplos, el filósofo cuestiona la idea de que una determinada cualidad sea siempre una ventaja: aquello que parece valioso en una situación puede convertirse en un riesgo en otra.

Zhuangzi era uno de los grandes pensadores de la tradición taoísta (Imagen ilustrativa)

Después vuelve al árbol y propone imaginarlo en un lugar donde nadie tenga interés en utilizar su madera. Allí podría crecer libremente y permanecer a salvo del hacha. En la traducción de James Legge, Zhuangzi se pregunta qué hay en esa supuesta inutilidad que debería causar preocupación. La pregunta resume el giro de su razonamiento: lo que para Hui Zi representa un defecto puede ser, desde otra perspectiva, precisamente aquello que permite al árbol conservar su vida.

La enseñanza no plantea que ser útil o inútil sea mejor por sí mismo. En otro pasaje, Zhuangzi incluso concluye que prefiere situarse entre ambas condiciones. La idea, entonces, no consiste simplemente en rechazar la utilidad, sino en cuestionar la necesidad de medir el valor de algo únicamente por el uso que otros pueden darle.