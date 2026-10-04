Efemérides del 4 de octubre: ¿qué pasó un día como hoy?

Las efemérides del 4 de octubre reúnen diferentes eventos que pasaron un día como hoy. Este domingo, se conmemoran 11 años del primer debate presidencial que se llevó a cabo en el país.

Se trató de la previa a la votación en la que se impuso Mauricio Macri como presidente. Con la ausencia de Daniel Scioli, el líder de PRO, Sergio Massa, Margarita Stolbizer, Adolfo Rodríguez Saá y Nicolás Del Caño protagonizaron la discusión. El evento se llevó a cabo en el salón de actos de la Facultad de Derecho de la Universidad de Buenos Aires (UBA) y fue transmitido por dos canales de televisión en simultáneo.

Desde entonces, en todos los comicios en los que se define el máximo cargo del Poder Ejecutivo Nacional se lleva a cabo una puesta en común entre los candidatos.

Luego de las elecciones, hubo un segundo debate para el balotaje entre Macri y Scioli, donde participaron ambos candidatos, el 15 de noviembre de 2015.

Al año siguiente, en 2016, el Congreso Nacional sancionó la ley 27.337, mediante la cual se estableció la obligatoriedad del debate entre los candidatos a presidente como parte del cronograma electoral.

Daniel Scioli y Mauricio Macri en el debate electoral televisado en 2015 David Fernandez - EFE

Es así que todos los aspirantes a asumir este cargo que hayan vencido sus internas o hayan superado el piso del 1,5% de los votos en las PASO están obligados a pasar por esta instancia para presentar sus propuestas al electorado. A partir de esta normativa, se llevaron dos ediciones más de debates presidenciales, incluido el de las elecciones nacionales 2023.

Por otra parte, un 4 de octubre, pero de 2009, falleció Mercedes Sosa. La afamada cantante, ícono de la cultura argentina, sufrió afección renal progresiva que comenzó a afectarle también los pulmones y el corazón.

Mercedes Sosa José Pons

Tras la conmovedora noticia, muchísimas personas acompañaron el cortejo fúnebre en el Congreso Nacional, donde se realizó el velatorio, y donde asistieron diversas personalidades de la política, el espectáculo y el deporte.

Efemérides del 4 de octubre: ¿qué pasó un día como hoy?

1669 – Muere Rembrandt Harmenszoon van Rijn, pintor y grabador holandés.

pintor y grabador holandés. 1725 – Se funda en Santa Fe la ciudad de Rosario.

1868 – Nace el político y presidente argentino Marcelo T. de Alvear.

1872 – Se establece el Servicio Meteorológico Nacional.

1895 – Nace Buster Keaton, actor, guionista y director estadounidense de cine mudo.

actor, guionista y director estadounidense de cine mudo. 1917 – Nace la cantautora chilena Violeta Parra.

1924 – Nace el actor estadounidense Charlton Heston.

1937 – Nace Violeta Rivas, cantante y actriz argentina.

1946 – Nace la actriz estadounidense Susan Sarandon .

1955 – Nace el exfutbolista argentino Jorge Valdano.

1957 – La URSS lanza el primer satélite artificial llamado Sputnik.

1961 – Nace Silvina Garré, cantautora argentina.

cantautora argentina. 1964 – Nace la actriz y conductora argentina Claudia Fontán.

1965 – Nace Fidel Nadal, músico y cantante argentino de reggae.

músico y cantante argentino de reggae. 1966 – Nace el actor argentino Federico D’Elía.

1970 – Muere Janis Joplin, cantante estadounidense.

1971 – Nace Pablo Trapero, cineasta argentino.

cineasta argentino. 1975 – Muere el actor y humorista argentino Pepe Biondi.

2009 – Muere la emblemática cantante argentina Mercedes Sosa.