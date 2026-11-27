Resulta imperativo rescatar una de las reflexiones más punzantes de Albert Einstein, el hombre que revolucionó la ciencia moderna: “Dos cosas son infinitas: el universo y la estupidez humana. Y no estoy seguro sobre la primera”. En un presente convulsionado por la hiperconectividad, las redes sociales y la volatilidad del debate público, esta máxima trasciende la simple ironía para convertirse en un lente crítico sobre el comportamiento social. El físico, quien transformó la comprensión del espacio, el tiempo y la gravedad mediante la teoría de la relatividad, no empleó el término estupidez para aludir a una carencia cognitiva, sino a la alarmante persistencia de conductas irracionales que ignoran sistemáticamente la evidencia científica.

La actualidad ofrece un escenario donde esta observación cobra dimensiones casi proféticas. A pesar de que la humanidad dispone hoy de herramientas tecnológicas sin parangón para acceder al saber, prevalecen fenómenos como la difusión masiva de noticias falsas, el negacionismo y una marcada polarización que imposibilita el intercambio racional.

Albert Einstein no empleó el término estupidez para aludir a una carencia cognitiva, sino a la alarmante persistencia de conductas irracionales que ignoran sistemáticamente la evidencia científica

El contraste es brutal: nunca hubo tantas facilidades para aprender y, sin embargo, las decisiones colectivas se fundamentan frecuentemente en sesgos emocionales y pensamientos simplistas. Este escenario plantea una paradoja central donde la sobreinformación no garantiza, necesariamente, una mayor lucidez ciudadana.

Por otro lado, la mención al universo en la sentencia de Einstein no es azarosa. Su trayectoria científica estuvo marcada por una humildad intelectual profunda ante lo desconocido, una actitud que impulsó el descubrimiento de la expansión del cosmos y el estudio de los agujeros negros. Para Einstein, incluso sus propios errores científicos fueron motores de progreso, ya que permitieron rectificar y avanzar hacia una comprensión más precisa de la realidad.

Albert Einstein dejó una de las frases más utilizadas en la actualidad (Foto: Redes Sociales)

En la intersección entre su rigor físico y su agudeza filosófica, el autor de la relatividad nos propone una salida frente a la crisis de sentido actual: la necesidad de priorizar la educación, el pensamiento crítico y la responsabilidad ética. A más de medio siglo de su partida, el legado de Einstein invita a repensar nuestra manera de gestionar el conocimiento, advirtiéndonos que, ante la incertidumbre, la razón sigue siendo el único faro capaz de moderar los excesos humanos.

Este contenido fue producido por un equipo de LA NACION con la asistencia de la IA