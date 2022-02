“Alberto Arquero”, la última creación del fabricante de muñecos más irreverentes: “Cristina, Viale y Samid son algunos de los mas vendidos”

No es el primer muñeco de una personalidad famosa que diseña. Algunas de sus creaciones ya son clásicos en las redes sociales. Siempre aparecen, entre los más comentados, “Viale vs. Samid y el portero viejo que le pega a Viale”. También están “CFK La Jefa” con su libro Sinceramente bajo el brazo y “Macri Gato”, que tiene cuerpo humano y cabeza felina. Ahora, su nueva apuesta, su más reciente creación es “Alberto Arquero”.

Jonathan Herrera (35), conocido como ieie Milonga, es un artesano de Florencio Varela que se encarga de realizar los originales muñecos. Junto a cinco colegas conforman Milonga Customs, el sello que imprimen en sus creaciones. Ieie es, además, coleccionista de muñecos retro de Star Wars (”o Marvel”, aclara) y también un buscador incansable de ediciones bizarras (”como Darth Vader con los ojos pintados”, precisa).

De chico pasaba horas modificando sus juguetes y dibujando. “En el ambiente hay una especialidad que se llama ‘customizar muñecos’. El primero que hice fue un Mario Bross con el casco de Darth Vader. Ese gustó, fue el primero que vendí. Como era muy común ver estos personajes cruzados en el exterior, se me ocurrió que estaría bueno hacer algo así pero con cosas nuestras. Con nuestros políticos, personajes y, sobre todo, con memes. Me encanta todo lo que es bizarro. Lo serio no entra en mi estilo. Por ejemplo, hice un muñeco de Marie Curie (la física y química polaca nacionalizada francesa, pionera en el campo de la radioactividad) que brilla en la oscuridad”.

Rápido de reflejos, apenas vio al presidente atajando un penal en la playa de Mar de Ajó, "ieie" comenzó a darle forma a "Alberto Arquero", que ya se venden a 800 pesos en Mercado Libre y otros servicios online.

-¿Cómo surge la idea de hacer “Alberto Arquero”?

-El domingo tenía que ir a un evento que se suspendió por la lluvia. Ya circulaba mucho el meme de Alberto Fernández atajando el penal en Mar de Ajó y con uno de los chicos dijimos ‘tenemos que hacerlo ya’. Y lo hice. Tuvo buena repercusión. Lo publicamos ayer y habremos tenido 15 pedidos hasta ahora.

-¿Cuál fue el primero muñeco de este estilo que hiciste?

-Uno de los primeros que hice y se volvió viral fue el Gauchito Gil al estilo Dragon Ball. Es el “Gauchito Gil Z”. Agarré un Goku e hice un Gauchito Gil. Y, entre los políticos, Cristina su libro Sinceramente, en el 2018, fue uno de los que más trascendió.

Gauchito Gil Z el primer muñeco que realizó "ieie". Es una combinación perfecta entre el santo popular y el personaje del manga japonés.

"La Jefa CFK" muestra la imagen de Cristina Fernández de Kirchner con su libro "Sinceramente" bajo el brazo. El packaging presenta al muñeco como si fuera de la serie GIJoe. un clásico de guerra en los 80.

Jonathan está convencido de que la creatividad se alimenta de los comentarios que le dejan sus seguidores en redes sociales. “Te dicen de todo. Por ahí, algunos critican, dicen que vamos para un lado o favorecemos a un político... No es así: hice a Cristina con el libro, a Macri con cuerpo de gato y ahora este de Alberto arquero”, asegura.

-¿Cómo realizas los muñecos?

-Empecé agarrando un muñeco y modificándolo con masilla epoxi. La idea es reciclar un muñeco. Pero como a mí me gusta mucho el diseño 3D, empecé a hacerlos en la computadora el modelo y después los imprimo en una impresora 3D. Los pinto a mano y también hago el diseño de la caja.

-¿Cuánto cuestan los muñecos?

-Depende... Los que son individuales, como el de Alberto, salen 800 pesos.

La forma de comercialización es online. Además de las figuras que ofrecen en la pagina, Ieie tambien realiza muñecos personalizados por encargo. “La gente manda mensajes, nos encargan los que ya tenemos o nos piden personalizados, con la imagen de un amigo o de un pariente. Para lograr esto, necesitamos una foto del personaje y la idea concreta de lo que pretenden”.

Viale vs Samid y el portero viejo que le pegó a Viale

El muñeco de Osvaldo Laport está inspirado en una escena memorable de la novela Amor en Custodia, cuando mira al personaje que interpreta Solita Silveyra y, obnubilado por tanta belleza, se toma la cabeza y susurra: "Necesito hacerte el amor"

-¿Cuál es el muñeco “más vendido”?

-Hay una pelea en ese tema... Enzo Perez con el buzo de arquero de River, como jugó en la Copa Libertadores, se vendió muchísimo. También, pasó eso con Cristina y su libro. Entre los más vendidos también está el muñeco de Fabián Show (un singular cantante de cuarteto y cumbia que aparecía en CronicaTV) y un clásico: la pareja de Mauro Viale y Alberto Samid, a las trompadas. Hicimos una edición que incluye también al portero de América que irrumpe en el etudio y patea a Mauri cuando está en el suelo. Esos pelean el primer puesto.

-¿Vivis de tu arte?

-Sí, vivo de lo que es hacer muñecos. Tengo la suerte de que lo que hago es reconocido, se vende bien.

-¿Tienen algún tipo de límite al momento de pensar un muñeco?

-No, no diría que tenemos un límite, pero ahora tratamos de ser un poco más “políticamente correctos”... Ya nos pasó que un fanático de un personaje nos eliminó la página. Pero bueno, supongo que son cosas que pasan. Nosotros hacemos de lo que la gente habla.

El paso de Boy Olmi por MasterChef también inspiró a los chicos de Milonga Customs. Su personaje son dos langostinos, ya que varias veces mencionó que le recordaban a su infancia

-En tu perfil de Instagram publicás tu teléfono “para pedidos y amenazas”. ¿Fuiste amenazado alguna vez?

-No. Pero uno de los “famosos pasajeros” que recreamos en un muñeco nos reclamó derecho de imagen. Por suerte, finalmente no pasó nada.

-¿Algún personaje les hizo saber que le gustaría que hicieran un muñeco con su imagen?

-Guido Suller quiere que le hagamos un muñeco. Nos manda mensajes. Bah, yo no lo escuché pero me contaron mis compañeros.

El muñeco de Javier Milei, despeinado, llega para desenmascarar "la mentira keynesiana".

-¿Tenés capacidad para producir en serie? Si te piden 100 muñecos de Alberto Arquero, ¿podés hacerlos?

-Sí, me demoro un poco pero los hago. Por día puedo llegar a hacer 20 ó 30, si tengo las bases hechas, porque hay que pintarlos y eso lleva tiempo.

-¿Tenés alguna preferencia política?

-No. Tenía fe en Alberto y siento que después la reembarró. No me gustó como manejó la cuarentena, siento que volvió a repetir lo mismo que Macri. Me hizo perder la fe en la política. Ahora está difícil saber a quien votar, creo que si Santi Maratea se postula, gana.

-¿Cuál es el próximo muñeco?

-Justo estoy por hacer un muñeco de él, de Santi Maratea.

Horas después de la entrevista, "ieie" publicó en su Instagram el primer muñeco de Santi Maratea. "No incluye donaciones", aclara

El "Muñeco" Gallardo, para los fanáticos millonarios.

"Alto Guiso", un entrevistado de TyC Sports que se convirtió en meme, también tiene su muñeco.

Al principio de la pandemia, antes de "Alberto Arquero", en Milonga Customs habían hecho el muñeco "G.I.Joe Presidente ALberto Fernández", con la banda presidencial.