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La fórmula compuesta por tres ingredientes que sirve para aromatizar los ambientes

Los productos mencionados a continuación se fusionan para brindar una experiencia atractiva y natural; cómo combinarlos

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El aromatizante natural a base de limón y canela
El aromatizante natural a base de limón y canela

Aceite de oliva, cáscaras de limón y canela son los tres ingredientes que conforman una fórmula ideal para aromatizar los ambientes. Cada uno de ellos, con sus respectivas propiedades, libera sus esencias y se amalgaman para armonizar los espacios con sus fragancias.

Las cáscaras de limón tienen un dejo aromático ideal para los ambientes
Las cáscaras de limón tienen un dejo aromático ideal para los ambientes

La fórmula en sí es sumamente efectiva y fácil de preparar. Solamente se deberá tener a mano un frasco vacío y previamente higienizado donde se verterá media taza de aceite de oliva -indispensable que sea de esta variedad, en caso de ser de maíz o girasol no tendrá el mismo efecto-, dos ramas de canela y un puñado de cáscaras de limón que otorgarán un distintivo por su aroma cítrico.

Cómo crear un aromatizante natural a base de limón y canela
Cómo crear un aromatizante natural a base de limón y canela

Esta fórmula se suma a una tanda de trucos caseros que circulan en las redes sociales. La intención, en este caso, es dejar de lado los productos químicos que se venden en comercios e idear un método compuesto por productos naturales que le otorgan una cuota de frescura única e irrepetible.

El secreto detrás de hervir cáscaras de limón y canela

El limón y la canela son dos ingredientes que registran un historial en el mundo de la limpieza. Al fusionarse, generan un vapor aromático que neutraliza los olores intensos y desagradables.

Para ello, se deberán fusionar en agua caliente para aprovechar sus beneficios. Este vapor deja aromas agradables persistentes en el tiempo y una sensación inmediata de frescura en los espacios donde queda impregnado.

Las ramas de canela son ideales para aromatizar los ambientes (imagen ilustrativa)
Las ramas de canela son ideales para aromatizar los ambientes (imagen ilustrativa)(Foto: FreePick)

El uso es directo: se hierve la mezcla en una olla y se deja destapada unos minutos para que el perfume se distribuya por la casa.

Otra sugerencia que brindaron los expertos es aplicarlo durante o después de cocinar cuando los olores quedan estancados en el aire y brindan una experiencia desagradable.

Una vez frío, el preparado puede colocarse en un atomizador para rociar textiles y superficies donde suelen concentrarse los olores —como cortinas o trapos- y así prolongar la sensación de aire limpio.

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