La fórmula compuesta por tres ingredientes que sirve para aromatizar los ambientes
Los productos mencionados a continuación se fusionan para brindar una experiencia atractiva y natural; cómo combinarlos
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Aceite de oliva, cáscaras de limón y canela son los tres ingredientes que conforman una fórmula ideal para aromatizar los ambientes. Cada uno de ellos, con sus respectivas propiedades, libera sus esencias y se amalgaman para armonizar los espacios con sus fragancias.
La fórmula en sí es sumamente efectiva y fácil de preparar. Solamente se deberá tener a mano un frasco vacío y previamente higienizado donde se verterá media taza de aceite de oliva -indispensable que sea de esta variedad, en caso de ser de maíz o girasol no tendrá el mismo efecto-, dos ramas de canela y un puñado de cáscaras de limón que otorgarán un distintivo por su aroma cítrico.
Esta fórmula se suma a una tanda de trucos caseros que circulan en las redes sociales. La intención, en este caso, es dejar de lado los productos químicos que se venden en comercios e idear un método compuesto por productos naturales que le otorgan una cuota de frescura única e irrepetible.
El secreto detrás de hervir cáscaras de limón y canela
El limón y la canela son dos ingredientes que registran un historial en el mundo de la limpieza. Al fusionarse, generan un vapor aromático que neutraliza los olores intensos y desagradables.
Para ello, se deberán fusionar en agua caliente para aprovechar sus beneficios. Este vapor deja aromas agradables persistentes en el tiempo y una sensación inmediata de frescura en los espacios donde queda impregnado.
El uso es directo: se hierve la mezcla en una olla y se deja destapada unos minutos para que el perfume se distribuya por la casa.
Otra sugerencia que brindaron los expertos es aplicarlo durante o después de cocinar cuando los olores quedan estancados en el aire y brindan una experiencia desagradable.
Una vez frío, el preparado puede colocarse en un atomizador para rociar textiles y superficies donde suelen concentrarse los olores —como cortinas o trapos- y así prolongar la sensación de aire limpio.
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