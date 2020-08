Ampollas con Vitamina C: la clave para una piel sana y con glow

Comentar Me gusta Me gusta Compartir E-mail Twitter Facebook WhatsApp Guardar 20 de agosto de 2020 • 12:45

Para muchas personas, la cuarentena del coronavirus significó la excusa perfecta para iniciar nuevos hábitos saludables. El "no tengo tiempo" dejo de ser un argumento válido y con motivo de mimarnos durante esta época tan complicada, miles de argentinos comenzaron a interiorizarse en el cuidado del órgano más grande y expuesto del cuerpo humano: la piel. Profesionales, como dermatólogos y cosmetólogos, que arman rutinas de skincare y que buscan generar el tan aclamado glow o brillo facial en sus pacientes, vieron cómo durante estos meses sus consultas se dispararon. Y, principalmente, apuntan como protagonista de este boom de la dermocosmética a la Vitamina C, un poderoso activo con capacidad antioxidante, acción antiaging y despigmentante que aporta luminosidad en el rostro de manera inmediata.

"Definitivamente, con la cuarentena llegó la moda del skincare. El cuidado de la piel muchas veces se ve como algo superficial, pero en verdad, es salud. Creo que durante este tiempo la gente comenzó a prestarle más atención porque es un cuidado para uno", asegura Candelaria Pontiggia, cosmetóloga profesional, que, durante la cuarentena, debió reinventarse. Comenzó a atender a sus pacientes de manera online y a generar conciencia sobre el skincare desde sus redes sociales. Apenas iniciado el aislamiento social, preventivo y obligatorio, Candelaria tenía 2.000 seguidores en su cuenta personal de Instagram (@candepont) y hoy ya la siguen más de 16.000 personas.

Si bien es recomendable consultar a un profesional antes de armar una rutina de cuidado facial, Candelaria afirma que hay al menos tres productos que no pueden faltar para tener una piel saludable: un limpiador, un protector solar y un hidratante. Y, sumado a ello, una ampolla o sérum concentrado para mejorar el aspecto de la piel también es fundamental: "La clave para lograr un glow natural en la piel es usar productos con Vitamina C, con ácido ascórbico puros", indica.

En la Argentina, hay muy pocas marcas que trabajan con productos hechos con Vitamina C pura. Entre ellas, destaca Martiderm (@martidermar), empresa líder y especialista en el mercado de ampollas en España y Europa y que hoy, distribuye sus productos en el país a través de la marca BeautyMed. Sus ampollas para el rostro son un básico para mantener una piel hidratada y luminosa. Tratan y previenen el foto envejecimiento, reafirman la piel y tienen un efecto antiarrugas y antioxidante. Están hechas con proteoglicanos que retienen el agua de nuestra piel a la vez que mejoran su estructura y elasticidad y con Vitamina C, que tiene un alto poder antioxidante y participa en la síntesis de colágeno.

Martiderm es la empresa líder y especialista en el mercado de ampollas en España y Europa. Fue la primera en formular productos con Vitamina C hidrogenizada y tiene desarrollada una línea completa de ampollas, que son 100% veganas y cubren las necesidades de todo tipo de piel de manera integral.

Ahora bien, ¿por qué es importante aplicar la Vitamina C con una ampolla? Según la doctora especialista en medicina estética y oculoplastia, Ariana Pedreira (@drapedreira), esto se debe a que, al ser la Vitamina C un activo fotosensible, que se oxida fácilmente y pierde sus propiedades, "la ampolla, que se coloca en sólo dos o tres aplicaciones, logra preservar la calidad de la Vitamina C y cuidarla de la luz y el entorno". Candelaria, además, añade: "Funciona como una monodosis, debe utilizarse en 48 horas y tiene una fórmula más limpia, concentrada y precisa que permite mayor penetración que una crema hidratante".

Las ampollas Martiderm, que son 100% veganas, cubren las necesidades de todo tipo de piel de manera integral: pieles secas, normales o mixtas y pieles grasas. De la gama The Originals, se puede elegir entre: la Hydra Plus, la Hydra Plus SP, que poseen un 5% de Vitamina C pura y tienen un PH de entre 3 y 3,5, que genera una mayor hidratación y brillo, y la Proteos Liposome, que es ideal para pieles aceitosas, ya que es oil free. "Recomiendo esta gama a quienes quieran empezar a cuidar su piel o a quienes tienen una piel sensible, que no tolera una mayor concentración de Vitamina C", sugiere la cosmetóloga, y Ariana, coincide con ella: "Es una línea para gente joven, con pieles sensibles, secas y oleosas".

Por otro lado, Martiderm destaca en el mundo de la dermocosmética con la gama Plantinum. Su famosa ampolla Photo Age HA+ es la única en el mercado argentino que posee una concentración del 15% de Vitamina C-Tech. Es el producto de preferencia a la hora de combatir y prevenir los signos del foto envejecimiento y que repara la piel tras la exposición solar, aportando hidratación y luminosidad intensa al rostro. "Mis pacientes ven sus efectos de inmediato. Yo la recomiendo para edades de 45 años en adelante, donde hay una resequedad de la piel por receso hormonal, ya que esta ampolla genera una hidratación profunda. También la utilizo mucho luego de realizar un tratamiento con láser, ya que ayuda a la recuperación de la elasticidad y el brillo de la piel", cuenta Pedreira.

La ampolla Photo Age HA+, de la gama Platinum, es la única en el mercado argentino que posee una concentración del 15% de Vitamina C-Tech.

Incorporar ampollas hidratantes en la rutina de cuidado facial es simple y efectivo, sus resultados son poderosos y alentadores para continuar fomentando una piel saludable. Y, si es de la mano de una marca cuyos productos son formulados por expertos y con evidencia científica avalada, como lo es Martiderm, mucho mejor. "El cuidado de la piel es salud, si te cuidas con las comidas, te hacés chequeos con el médico o hacés ejercicio, ¿por qué no cuidar de igual forma tu piel? Una piel sana y equilibrada es linda", asegura Candelaria. Ariana refuerza esta idea y concluye: "La piel es un traje natural que no tiene recambio y muchas veces, refleja nuestro estado de salud. Con una rutina fácil de seguir, donde no pueden faltar las ampollas, cuidarse resulta muy sencillo".

