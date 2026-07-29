Anna Possi, barista de 101 años: “Mi secreto es comer poco y trabajar, tengo siempre la mente ocupada en hacer cosas, no me rindo ante la realidad que tengo”

El Bar Centrale de Nebbiuno, un pequeño pueblo del norte de Italia con 1850 habitantes, abre sus puertas cada mañana a las siete bajo la estricta supervisión de su dueña. Anna Possi, quien nació el 16 de septiembre de 1925, maneja el local frente al lago Maggiore desde 1958. Su rutina exige una energía poco común para su edad: limpia las mesas, prepara provisiones y atiende personalmente a los clientes detrás de la barra. Muchos vecinos la conocen como René, un nombre que heredó de su fallecido esposo para preservar el recuerdo de la pareja original del establecimiento.

Entre sus pasatiempos, Anna Possi analiza el estado de la bolsa de comercio de Milán (Fuente: Captura de video - vcoazzurra TV)

La Confederación General Italiana de Empresas, Actividades Profesionales y Trabajo por Cuenta Propia la reconoce como la barista más longeva de Italia. Durante 68 años, Possi mantuvo el legado familiar incluso tras la muerte de su marido en 1974. Su disciplina diaria es estricta: se levanta a las seis, desayuna torta de manzana y gestiona el negocio con la ayuda de su hija Cristina y una de sus nietas. Durante el invierno el local cierra a las 21.30, mientras que en verano la jornada termina a las 19.30. La mujer admite que su trabajo funciona como su gimnasio particular, lo cual le permite mantenerse activa y ágil.

En una entrevista brindada en 2024 al programa italiano Tg2000, Possi explicó su filosofía de vida frente a la longevidad: “Si Dios quiere que esté acá, estaré acá. Espero a que me llame. Mi secreto es comer poco y trabajar. Tengo siempre la mente ocupada con hacer cosas, no me rindo ante la realidad que tengo”. Sobre su dieta, la propietaria detalló al diario La Repubblica que su alimentación es limitada: prefiere diez gramos de espaguetis con manteca o ajo, aceite y guindilla al mediodía, mientras que por la noche elige puré de arvejas o garbanzos, ya que evita el consumo de carne. La mujer prefiere mantenerse alejada de los excesos y prioriza siempre porciones pequeñas.

Anna Possi abre el bar Centrale a las 7 de la mañana todos los días (Fuente: Foto de turista - Facebook/ Lucrezia L'Abbate)

Además de sus tareas en el bar, Possi utiliza su computadora de escritorio para analizar el movimiento de la bolsa de comercio de Milán. Esta curiosidad mental le permite mantenerse informada sin necesidad de utilizar anteojos para leer. Su estatus de celebridad local creció tras la difusión de su historia en medios italianos durante 2023, lo que atrajo a decenas de turistas interesados en conocer a la mujer que desafía el paso del tiempo. Incluso en eventos deportivos masivos como los Juegos Olímpicos de Invierno en Milán, la figura de la barista cobró relevancia mediante un saludo proyectado en el estadio de San Siro.

Anna Possi en su día a día - @anna.rene

Respecto a su futuro laboral, Possi confiesa con sentido práctico que debe continuar con sus labores diarias: “No puedo jubilarme ahora porque estoy pagando cotizaciones a la seguridad social que solo podré cobrar cuando cumpla 105 años”. Por esta razón, la mujer planea seguir con sus actividades durante los próximos años hasta alcanzar la edad necesaria para acceder a su pensión.

Este contenido fue producido por un equipo de LA NACION con la asistencia de la IA en base a un artículo firmado por Emiliano Pettovello.