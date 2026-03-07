La frase de Demócrito sobre la mortalidad que ayuda a mentalizarse en el presente

Hace más de dos mil años, en la ciudad de Abdera (Tracia), el filósofo griego Demócrito formuló una observación sobre la conducta humana que mantiene su relevancia en la actualidad: “Hay hombres que trabajan como si fueran a vivir eternamente”.

A través de esta sentencia, el pensador no buscaba condenar la disciplina laboral, sino señalar una paradoja de la condición humana: la tendencia a organizar la existencia bajo una falsa premisa de infinitud, donde postergan el presente en favor de un futuro idealizado. La reflexión invita a analizar cómo la falta de conciencia sobre la mortalidad deriva en una vida de constante desmesura y ansiedad.

¿Quién fue Demócrito de Abdera?

Nacido alrededor del año 460 a.C., Demócrito es reconocido históricamente como uno de los grandes filósofos presocráticos. Su legado principal en el campo de la física fue la formulación de la teoría del atomismo, que propone que toda la materia está compuesta por partículas indivisibles llamadas átomos. Sin embargo, su obra también abarcó una dimensión ética profunda, centrada en la moderación y el equilibrio.

Demócrito de Abdera fue un pensador que dejó esta idea que se mantiene en pleno 2026 Enciclopedia Humanidades

La ética de la “eutimia” y el equilibrio del alma

Para Demócrito, el objetivo de la vida humana debía ser la eutimia, un concepto traducido como la serenidad o el equilibrio del alma. Según su pensamiento moral, la felicidad no se encuentra en la acumulación de bienes ni en la ambición desmedida, sino en una disposición interior moderada.

El filósofo, apodado “el filósofo que ríe” por su convicción de que el conocimiento debe conducir a la alegría, sostenía que comprender la propia condición (incluida la mortalidad) es un paso esencial para una vida plena. En este contexto, trabajar sin descanso bajo la ilusión de permanencia se identifica como una forma de desconocimiento de la realidad básica: el tiempo es un recurso finito que se agota.

El riesgo de postergar el presente

La vigencia de su frase radica en la interpelación que hace a la sociedad contemporánea sobre el uso del tiempo. La crítica de Demócrito apunta a la desmesura que lleva a sacrificar el bienestar actual y las decisiones importantes en nombre de un mañana garantizado. Al actuar como si la vida no tuviera fecha de vencimiento, el individuo corre el riesgo de convertir su existencia en una carrera sin pausa, ya que olvida que el tiempo no se repite.

La idealización de la vida es uno de los principales problemas, según Demócrito

Lejos de invitar al abandono de los proyectos, la reflexión de Demócrito funciona como un llamado de atención para valorar el presente. Su pensamiento subraya que reconocer el límite de la vida permite definir con mayor claridad cómo se elige vivir cada día, para evitar que la existencia quede atrapada en una constante postergación del disfrute y el descanso.

Por Jaider Felipe Vargas Morales