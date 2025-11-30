Apareció en una estación de bomberos, sufrió un accidente y el examen médico reveló lo inesperado: “No podían salvarla sin autorización”

No llevaba collar ni actuaba como un animal que había vivido en la calle; sin embargo, cuando los veterinarios la revisaron, se llevaron una sorpresa

Nadie supo cómo había llegado hasta allí. Pero lo cierto fue que una tarde cualquiera de septiembre, una perra negra con manchas marrones y blancas entró trotando en una estación de bomberos del condado de Montgomery, en Texas. Miró a su alrededor, como si hubiera encontrado exactamente lo que buscaba, y se recostó a descansar.

Intrigado, el personal de bomberos y rescate del Distrito 9 de Servicios de Emergencia del Condado de Montgomery (ESD 9) le ofrecieron agua y algo de comida. No llevaba collar, pero no parecía ni actuaba como una perra que había vivido en la calle. Su cabeza estaba siempre ladeada, por lo que algunos bomberos se preguntaron si tendría problemas de audición.

La presencia de Cookie Marie trajo una notable sensación de calidez y compañía a la estación. Distrito 9 de Servicios de Emergencia del Condado de Montgomery

“Pensamos que se alejaría o que alguien vendría a buscarla”, dijo a un medio local Raymond Flannelly, jefe de bomberos de esa estación. “Pero eso nunca sucedió”.

Cookie Marie, como bautizaron a la perra, pasó los siguientes días holgazaneando en la estación y sus alrededores. A veces se aventuraba al bosque a explorar, pero siempre regresaba. El equipo compró una cucha y la esposa del jefe Flannelly le donó una cama. Enseguida, Cookie Marie se integró a la rutina de la estación de bomberos.

Cookie Marie se integró a la rutina de la estación de bomberos. Distrito 9 de Servicios de Emergencia del Condado de Montgomery

Cada mañana, acompañaba a los empleados a sus coches cuando salían hacia el trabajo y luego regresaba a la zona de máquinas para esperar pacientemente a que saliera la siguiente persona. Su presencia trajo una notable sensación de calidez y compañía a la estación. Además, cada vez que el camión partía a atender una llamada, Cookie Marie se quedaba junto a la puerta trasera de la estación para poder acompañarlo al regresar y saludar a los bomberos que bajaban.

Un fin de semana, Cookie Marie apareció rengueando, visiblemente dolorida. Distrito 9 de Servicios de Emergencia del Condado de Montgomery

Hasta que un fin de semana, Cookie Marie apareció rengueando, visiblemente dolorida. La esposa del jefe Flannelly, voluntaria en un refugio de perros, le consiguió analgésicos. Sin embargo, para el lunes, el estado de la perra había empeorado.

Las radiografías mostraron una fractura de pata que requería cirugía. Distrito 9 de Servicios de Emergencia del Condado de Montgomery

Como lo habían hecho infinidad de veces, todos entraron en acción. Uno de los paramédicos organizó el transporte a la veterinaria, donde las radiografías mostraron una fractura de pata que requería cirugía. El veterinario dijo que parecía que Cookie Marie había sido atropellada por un coche en varias oportunidades. De hecho, los estudios indicaban que un antiguo accidente probablemente había provocado su característica inclinación de cabeza.

El veterinario dijo que parecía que Cookie Marie había sido atropellada por un coche en varias oportunidades. Distrito 9 de Servicios de Emergencia del Condado de Montgomery

Entonces, los bomberos se sorprendieron con otro dato inesperado: un microchip reveló que Cookie Marie tenía familia y vivía a solo diez kilómetros de distancia. Llevaba varios meses desaparecida.

Cookie Marie tenía familia y vivía a solo diez kilómetros de distancia. Llevaba varios meses desaparecida. Distrito 9 de Servicios de Emergencia del Condado de Montgomery

Atónito ante la noticia, el equipo del Distrito 9 de Servicios de Emergencia del Condado de Montgomery quedó aún más devastado al descubrir que los veterinarios no podían atenderla sin el consentimiento de sus tutores legales. El equipo pasó una semana preocupado por su perra, que se había convertido en una fuente de alegría y consuelo desde su llegada.

Finalmente, la familia de Cookie Marie respondió y aceptó ceder oficialmente la propiedad al jefe de la estación. Cookie Marie fue operada esta semana.

. Distrito 9 de Servicios de Emergencia del Condado de Montgomery

De regreso en la estación, se recuperó favorablemente y se convirtió oficialmente en un miembro más del Distrito 9 de Servicios de Emergencia del Condado de Montgomery. Mientras, para relajarse, aprendió a hacer uso del sillón reclinable, propiedad del comandante de turno. Y todos están felices con su adopción.

