En fotos. Todos los invitados a la 5ta entrega de los premios Mujeres por Más en Palermo

La Asociación Pollera Pantalón distinguió a figuras líderes que transforman la realidad en el ámbito de la tecnología, la educación, la justicia y el compromiso social
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