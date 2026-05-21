LA NACION

En fotos. Todos los invitados a la 5ta entrega de los premios Mujeres por Más en Palermo

La Asociación Pollera Pantalón distinguió a figuras líderes que transforman la realidad en el ámbito de la tecnología, la educación, la justicia y el compromiso social

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Para LA NACIONPaula Ikeda
Fabiana Ricagno, Silvana Figar y Maricell Lungarzo
Fabiana Ricagno, Silvana Figar y Maricell Lungarzo
María Rosa Siverino, presidenta de la asociación civil Pollera Pantalón (PoPa)
María Rosa Siverino, presidenta de la asociación civil Pollera Pantalón (PoPa)Pollera Pantalón
El empresario Adrián Werthein junto a su esposa, Fabiana Ricagno, y el periodista José Ignacio López
El empresario Adrián Werthein junto a su esposa, Fabiana Ricagno, y el periodista José Ignacio LópezPollera Pantalón
Miembro de Pollera Pantalón y del directorio del Banco Comafi, Maricel Lungarzo
Miembro de Pollera Pantalón y del directorio del Banco Comafi, Maricel LungarzoPollera Pantalón
Rosso Siverino junto al ministro de Salud de la Ciudad de Buenos Aires, Fernán Quiros, y su esposa, la médica Silvana Figar
Rosso Siverino junto al ministro de Salud de la Ciudad de Buenos Aires, Fernán Quiros, y su esposa, la médica Silvana FigarPollera Pantalón
El diplomático Maximiliano Gregorio Cernadas, junto a la abogada Fabiana Ricagno
El diplomático Maximiliano Gregorio Cernadas, junto a la abogada Fabiana RicagnoPollera Pantalón
La bienvenida estuvo a cargo de un número musical con Agustina Ayllón, miembro de la organización, bailando tango
La bienvenida estuvo a cargo de un número musical con Agustina Ayllón, miembro de la organización, bailando tangoPollera Pantalón
Las palabras de Adrián Werthein al recibibir el premio al Compromiso, creado para quienes acompañaron el trabajo de Pollera Pantalón (PoPa) desde sus inicios
Las palabras de Adrián Werthein al recibibir el premio al Compromiso, creado para quienes acompañaron el trabajo de Pollera Pantalón (PoPa) desde sus iniciosPollera Pantalón
Las miembros de la organización junto a la embajadora del Paraguay, Helena Salazar, y a Paula Monteserin, directora de Articulación Ambiental, subsecretaría de Ambiente de la Ciudad de Buenos Aires
Las miembros de la organización junto a la embajadora del Paraguay, Helena Salazar, y a Paula Monteserin, directora de Articulación Ambiental, subsecretaría de Ambiente de la Ciudad de Buenos AiresPollera Pantalón
Fabiana Ricagno, junto a Haydee Tag, directora de la Fundación DAIA, y Yanina Kogan
Fabiana Ricagno, junto a Haydee Tag, directora de la Fundación DAIA, y Yanina KoganPollera Pantalón
Ariela Fefer, Directora de Operaciones en Softtek, y la ganadora en el rubro Tecnología, Yésica Méndez
Ariela Fefer, Directora de Operaciones en Softtek, y la ganadora en el rubro Tecnología, Yésica Méndez
Ricagno y Rosso Siverino reciben a Fabián Perechodnik
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El exdirector nacional de Migraciones, Horacio García, junto a Adrián Werthein, Marcela de Langhe, Fabiana Ricagno y Macela Losardo
El exdirector nacional de Migraciones, Horacio García, junto a Adrián Werthein, Marcela de Langhe, Fabiana Ricagno y Macela Losardo
María José Petrone Dip, María Inés Larroudé, Marina Rosso Siverino y Marcela Maron
María José Petrone Dip, María Inés Larroudé, Marina Rosso Siverino y Marcela MaronPollera Pantalón
Marcela de Langhe agradece el premio a la Trayectoria
Marcela de Langhe agradece el premio a la TrayectoriaPollera Pantalón
Liliana Parodi y su distinción por Reinvención
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La ceremonia en Augusta, en el Golf Palermo. La Asociación Civil Pollera Pantalón (PoPa) fue creada en 2018 para fomentar el liderazgo femenino y la inclusión en la toma de decisiones
La ceremonia en Augusta, en el Golf Palermo. La Asociación Civil Pollera Pantalón (PoPa) fue creada en 2018 para fomentar el liderazgo femenino y la inclusión en la toma de decisiones
Los "Mujeres por Más" reunen a líderes de distintas áreas
Los "Mujeres por Más" reunen a líderes de distintas áreasPollera Pantalón
Maricel Lungarzo junto a María Inés Costilla quien recibió el premio en nombre de Graciela Bertolino a la Educación e Inclusión
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Una nueva edición de los Premios Mujeres por Más
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Por Paula Ikeda
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