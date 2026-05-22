La noche del Obelisco: el emblema porteño celebra 90 años con una agenda cargada de actividades este sábado 23 de mayo

El Obelisco cumple 90 años y la Ciudad de Buenos Aires se prepara para celebrarlo con una propuesta especial que transformará uno de sus espacios más emblemáticos en una gran fiesta a cielo abierto. Mucho más que un monumento, este ícono porteño fue durante décadas escenario de encuentros, festejos y momentos que quedaron grabados en la memoria colectiva. Para conmemorar su aniversario llega La Noche del Obelisco, una edición especial de Corrientes 24HS que promete una jornada distinta en pleno corazón de la Ciudad.

La celebración se realizará el sábado 23 de mayo de 2026 desde las 19:00, con entrada libre y gratuita, y tendrá como epicentro la Avenida Corrientes, entre Callao y Cerrito. La propuesta incluirá espectáculos musicales, artistas, intervenciones urbanas y distintas actividades. Además, bares, restaurantes y teatros se sumarán a la iniciativa y extenderán su horario hasta las 2 de la madrugada.

La celebración será el sábado 23 de mayo desde las 19 con entrada libre y gratuita (Foto: Buenos Aires Ciudad)

Uno de los momentos más destacados de la noche será un impactante show de mapping 3D proyectado sobre el Obelisco. La puesta audiovisual repasará distintos momentos de la historia del monumento y su vínculo con Buenos Aires a lo largo de estas nueve décadas. El espectáculo tendrá dos funciones, a las 21 y 22 horas, y contará con el acompañamiento musical en vivo de una orquesta dirigida por Damián Mahler.

Música y propuestas culturales tomarán el corazón de la Ciudad (Foto: Buenos Aires Ciudad)

La programación también incluirá propuestas musicales para distintos públicos, desde un homenaje a Astor Piazzolla hasta presentaciones de artistas y DJs que llevarán el cierre de la jornada hacia sonidos más contemporáneos. A eso se sumará un recorrido inmersivo por distintas décadas de la historia porteña, con ambientaciones, música e intervenciones inspiradas en diferentes épocas.

El emblemático monumento será protagonista de una puesta audiovisual especial (Foto: Buenos Aires Ciudad)

La Noche del Obelisco forma parte de Buenos Aires 24 HS, una iniciativa que busca impulsar la vida nocturna porteña con nuevas propuestas para quienes viven, trabajan y disfrutan la Ciudad. Y si algo caracteriza a Buenos Aires es que siempre tiene algo para ofrecer: esta vez, el festejo tendrá lugar alrededor de uno de los símbolos más reconocidos de su historia.