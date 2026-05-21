En fotos. Todos los invitados al cóctel de Asociación Conciencia en la Bolsa de Comercio de Buenos Aires

Las palabras del jefe de Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires sobre los cambios generacionales y la importancia de la educación. "Tengo cuatro hijos, y tres se educaron hace ya lo que parece un siglo: 27 años Antonio, 25 años Giorgio y 23 Martina. Y ahora hace 19 días Vito, que acaba de nacer, y recién ayer me di el gusto de poder darle el primer baño", contó

Fabian Malavolta