En fotos. Todos los invitados al cóctel de Asociación Conciencia en la Bolsa de Comercio de Buenos Aires

Con 500 invitados, la institución que trabaja para mejorar la educación realizó su encuentro anual de recaudación “Multiplicar”
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