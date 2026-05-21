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En fotos. Todos los invitados al cóctel de Asociación Conciencia en la Bolsa de Comercio de Buenos Aires

Con 500 invitados, la institución que trabaja para mejorar la educación realizó su encuentro anual de recaudación “Multiplicar”

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Para LA NACIONPaula Ikeda
Carolina Losada, Silvana Vives y Carolina "Pampita" Ardohain
Carolina Losada, Silvana Vives y Carolina "Pampita" Ardohain
Silvana Vives, presidente de la Asociación Conciencia
Silvana Vives, presidente de la Asociación ConcienciaFabian Malavolta
La llegada de Carolina "Pampita" Ardohain a la Bolsa de Comercio de Buenos Aires
La llegada de Carolina "Pampita" Ardohain a la Bolsa de Comercio de Buenos AiresFabian Malavolta
El jefe de Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, Jorge Macri
El jefe de Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, Jorge MacriFabian Malavolta
La senadora nacional Carolina Losada, con un look de Valenza
La senadora nacional Carolina Losada, con un look de ValenzaFabian Malavolta
El canciller Pablo Quirno
El canciller Pablo QuirnoFabian Malavolta
El embajador de los Estados Unidos, Peter Lamelas, y su esposa, Stephanie Lamelas
El embajador de los Estados Unidos, Peter Lamelas, y su esposa, Stephanie LamelasFabian Malavolta
El gran anfitrión, Adelmo Gabbi, recientemente reelecto como presidente de la Bolsa de Comercio de Buenos Aires
El gran anfitrión, Adelmo Gabbi, recientemente reelecto como presidente de la Bolsa de Comercio de Buenos AiresFabian Malavolta
Juan Manuel Fernández Alves, director ejecutivo de Asociación Conciencia en Multiplicar, su evento anual de recaudación de fondos
Juan Manuel Fernández Alves, director ejecutivo de Asociación Conciencia en Multiplicar, su evento anual de recaudación de fondosFabian Malavolta
El presidente del Banco Macro, Jorge Brito, junto a su esposa, Gabriela Vaca Guzmán
El presidente del Banco Macro, Jorge Brito, junto a su esposa, Gabriela Vaca GuzmánFabian Malavolta
Florencia Peña, vicepresidenta 2° de Asociación Conciencia
Florencia Peña, vicepresidenta 2° de Asociación ConcienciaFabian Malavolta
Leonardo Cifelli, secretario de Cultura de la Nación
Leonardo Cifelli, secretario de Cultura de la NaciónFabian Malavolta
Mariana Bagó, presidenta de Fundación Fernández, el día después de la cena por el 30 aniversario
Mariana Bagó, presidenta de Fundación Fernández, el día después de la cena por el 30 aniversario Fabian Malavolta
Maximiliano Pullaro, gobernador de la provincia de Santa Fe
Maximiliano Pullaro, gobernador de la provincia de Santa FeFabian Malavolta
Nathalie Sielecki, de la iniciativa social Construyendo
Nathalie Sielecki, de la iniciativa social ConstruyendoFabian Malavolta
Marcos Bulgheroni, CEO de Pan American Energy
Marcos Bulgheroni, CEO de Pan American EnergyFabian Malavolta
Teresa Bulgheroni
Teresa BulgheroniFabian Malavolta
El gobernador de Mendoza, Alfredo Cornejo
El gobernador de Mendoza, Alfredo CornejoFabian Malavolta
La excanciller, Diana Mondino
La excanciller, Diana MondinoFabian Malavolta
El CEO de Newsan, Luis Galli, junto a su esposa, Angie Reyser
El CEO de Newsan, Luis Galli, junto a su esposa, Angie Reyser Fabian Malavolta
Mariana Galante, de Fundación Banco Nación
Mariana Galante, de Fundación Banco NaciónFabian Malavolta
El embajador de España, Joaquín María de Arístegui Laborde, presente en la noche por la educación
El embajador de España, Joaquín María de Arístegui Laborde, presente en la noche por la educación Fabian Malavolta
Silvina García Tobar, vicepresidenta 1° de Conciencia en el Salón Principal de la Bolsa de Comercio de Buenos Aires
Silvina García Tobar, vicepresidenta 1° de Conciencia en el Salón Principal de la Bolsa de Comercio de Buenos Aires
Paola Biscaro en el cóctel de Conciencia
Paola Biscaro en el cóctel de ConcienciaFabian Malavolta
Lucrecia Lacroze, de Asociación Conciencia
Lucrecia Lacroze, de Asociación ConcienciaFabian Malavolta
María Laura Leguizamón y Marcelo Figueiras, presidente de Laboratorios Richmond
María Laura Leguizamón y Marcelo Figueiras, presidente de Laboratorios RichmondFabian Malavolta
El empresario Martín Cabrales
El empresario Martín CabralesFabian Malavolta
Sofía Perechodnik, prosecretaria en la Asociación Conciencia
Sofía Perechodnik, prosecretaria en la Asociación ConcienciaFabian Malavolta
Dolores Mitre, Prensa y Relaciones Públicas de LA NACION
Dolores Mitre, Prensa y Relaciones Públicas de LA NACION Fabian Malavolta
Fabián Kon, CEO del Grupo Galicia
Fabián Kon, CEO del Grupo GaliciaFabian Malavolta
Fabián Perechodnik, del consejo asesor de Asociación Conciencia
Fabián Perechodnik, del consejo asesor de Asociación ConcienciaFabian Malavolta
Sol Rodríguez Vázquez, secretaria en Asociación Conciencia. "Más de 100.000 jóvenes participan en nuestros programas"
Sol Rodríguez Vázquez, secretaria en Asociación Conciencia. "Más de 100.000 jóvenes participan en nuestros programas"
José Urtubey y Juan Cruz Díaz
José Urtubey y Juan Cruz DíazFabian Malavolta
Juan Manuel Abal Medina, exjefe de Gabinete de Ministros de la Nación, y el gobernador de Neuquén, Rolando Figueroa
Juan Manuel Abal Medina, exjefe de Gabinete de Ministros de la Nación, y el gobernador de Neuquén, Rolando FigueroaFabian Malavolta
El presidente de VALO, Juan Napoli, quien esta semana fue el anfitrión del presidente Javier Milei en el MALBA
El presidente de VALO, Juan Napoli, quien esta semana fue el anfitrión del presidente Javier Milei en el MALBA Fabian Malavolta
El embajador de Portugal, Gonçalo Nuno Gamito Beija de Teles Gomes, y su par de Unión Europea, Erik Høeg
El embajador de Portugal, Gonçalo Nuno Gamito Beija de Teles Gomes, y su par de Unión Europea, Erik HøegFabian Malavolta
Juntas en el espacio de Pan American Energy, Stephanie Lamelas, esposa del embajador de los Estados Unidos, y Teresa Bulgheroni
Juntas en el espacio de Pan American Energy, Stephanie Lamelas, esposa del embajador de los Estados Unidos, y Teresa Bulgheroni Fabian Malavolta
Liliana Parodi, de Conciencia
Liliana Parodi, de ConcienciaFabian Malavolta
Tato Lanusse y Silvina Pueyrredón
Tato Lanusse y Silvina PueyrredónFabian Malavolta
La senadora Carolina Losada y el auditor general de la Nación, Luis Naidenoff
La senadora Carolina Losada y el auditor general de la Nación, Luis NaidenoffFabian Malavolta
Pedro Ferrero, director ejecutivo de MSU Energy, Manuel Santos de Uribelarrea, CEO del Grupo MSU, y Guillermo Marseillan, vicepresidente de MSU Energy
Pedro Ferrero, director ejecutivo de MSU Energy, Manuel Santos de Uribelarrea, CEO del Grupo MSU, y Guillermo Marseillan, vicepresidente de MSU EnergyFabian Malavolta
Eleonora Cole, junto a Ivan de Pineda, estuvo a cargo de la conducción del evento
Eleonora Cole, junto a Ivan de Pineda, estuvo a cargo de la conducción del eventoFabian Malavolta
El empresario Facundo Prado, presidente de Grupo Lapachos, y la senadora Flavia Royón
El empresario Facundo Prado, presidente de Grupo Lapachos, y la senadora Flavia RoyónFabian Malavolta
Silvina Blaiotta de Casey y Martín Etchevers, presidente de ADEPA
Silvina Blaiotta de Casey y Martín Etchevers, presidente de ADEPAFabian Malavolta
Carolina "Pampita" Ardohain, en el espacio de Pan American Energy
Carolina "Pampita" Ardohain, en el espacio de Pan American EnergyFabian Malavolta
María Soledad Gennari, vocal del Tribunal Superior de Justicia de la Provincia del Neuquén
María Soledad Gennari, vocal del Tribunal Superior de Justicia de la Provincia del Neuquén Fabian Malavolta
Hugo Ferrer, director en Grupo Crónica
Hugo Ferrer, director en Grupo CrónicaFabian Malavolta
Fernando Straface, director de PUENTE
Fernando Straface, director de PUENTEFabian Malavolta
El jefe de Gabinete de Ministros de la Ciudad de Buenos Aires, Gabriel Sánchez Zinny
El jefe de Gabinete de Ministros de la Ciudad de Buenos Aires, Gabriel Sánchez ZinnyFabian Malavolta
El legislador porteño Sergio Siciliano
El legislador porteño Sergio Siciliano Fabian Malavolta
Patricia Glize, legisladora porteña
Patricia Glize, legisladora porteñaFabian Malavolta
El productor Alejandro Veroutis
El productor Alejandro VeroutisFabian Malavolta
Eleonora Cole e Iván de Pineda estuvieron a cargo de la conducción del evento de recaudación. "Con $9.000 por mes se contribuye a que más jóvenes puedan acceder a la educación"
Eleonora Cole e Iván de Pineda estuvieron a cargo de la conducción del evento de recaudación. "Con $9.000 por mes se contribuye a que más jóvenes puedan acceder a la educación"Fabian Malavolta
En la noche, se entonó el himno
En la noche, se entonó el himnoFabian Malavolta
El himno nacional argentino, por Santiago Girardini y Carolina Wehbi
El himno nacional argentino, por Santiago Girardini y Carolina WehbiFabian Malavolta
La noche por la educación en la Bolsa de Comercio de Buenos Aires
La noche por la educación en la Bolsa de Comercio de Buenos AiresFabian Malavolta
El magnífico edificio
El magnífico edificioFabian Malavolta
Las palabras del jefe de Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires sobre los cambios generacionales y la importancia de la educación. "Tengo cuatro hijos, y tres se educaron hace ya lo que parece un siglo: 27 años Antonio, 25 años Giorgio y 23 Martina. Y ahora hace 19 días Vito, que acaba de nacer, y recién ayer me di el gusto de poder darle el primer baño", contó
Las palabras del jefe de Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires sobre los cambios generacionales y la importancia de la educación. "Tengo cuatro hijos, y tres se educaron hace ya lo que parece un siglo: 27 años Antonio, 25 años Giorgio y 23 Martina. Y ahora hace 19 días Vito, que acaba de nacer, y recién ayer me di el gusto de poder darle el primer baño", contóFabian Malavolta
Carolina Losada, Teresa Bulgheroni, Luciana Pizzolorusso y Carolina "Pampita" Ardohain
Carolina Losada, Teresa Bulgheroni, Luciana Pizzolorusso y Carolina "Pampita" ArdohainFabian Malavolta
"Siempre nos preocupamos por qué mundo estamos construyendo para nuestros hijos, pero también debemos pensar en qué herramientas les estamos dejando", destacó Jorge Macri
"Siempre nos preocupamos por qué mundo estamos construyendo para nuestros hijos, pero también debemos pensar en qué herramientas les estamos dejando", destacó Jorge Macri Fabian Malavolta
Durante el encuentro, los gobernadores de Neuquén, Mendoza y Santa Fe, participaron de un panel sobre educación, talento y desarrollo
Durante el encuentro, los gobernadores de Neuquén, Mendoza y Santa Fe, participaron de un panel sobre educación, talento y desarrolloFabian Malavolta
El embajador de los Estados Unidos, Peter Lamelas, siguió atento las palabras de los gobernadores
El embajador de los Estados Unidos, Peter Lamelas, siguió atento las palabras de los gobernadoresFabian Malavolta
El encuentro anual de Asociación Conciencia
El encuentro anual de Asociación ConcienciaFabian Malavolta
Representante del Gobierno nacional, el canciller Pablo Quirno
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Por Paula Ikeda
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