La duquesa de Sussex tiene dos juicios por violación a la privacidad contra la editorial británica Associated Newspapers y acaba de sumar uno nuevo por la misma cuestión con Splash News por una serie de imágenes que le tomaron en enero caminando con su hijo y sus perros en Vancouver

Comentar Me gusta Me gusta Compartir E-mail Twitter Facebook WhatsApp Guardar 4 de septiembre de 2020 • 14:09

Meghan Markle presentó una nueva demanda a una agencia de fotografía por violación a la privacidad. La duquesa se refiere a una serie deimágenes suyas capturadas en enero de este año mientras caminaba con su hijo Archie y sus perros por un bosque del Parque Regional Horth Hill, en Vancouver, el primer destino elegido por la pareja antes de mudarse a Los Ángeles.

Mimetizada con su personaje de Suits o fanática de pasear por tribunales, la actriz ahora no solo tiene dos juicios contra los periódicos británicos Mail on Sunday y el MailOnline de Associated Newspapers, sino que también acaba de comenzar otro contra Splash News. Según el Evening Standard, el abogado de Markle afirmó frente al Tribunal Superior de Londres que la privacidad de ella y su hijo fue invadida durante el incidente y que se rompieron las leyes de protección de datos cuando las fotos tomadas en Canadá fueron vendidas a la prensa del Reino Unido.

En las fotos señaladas por Meghan Markle no se puede ver ni el rostro ni ninguna parte del cuerpo de Archie porque iba en una mochila, de espaldas a la cámara y cubierto por ropa de invierno. De acuerdo con su abogado, ella se dio cuenta de que la estaban fotografiando Fuente: HOLA - Crédito: Grosby

En el marco de una audiencia remota, Jonathan Barnes, el abogado de la duquesa, dijo que ella niega haber consentido que el fotógrafo Steve Dennett de Splash le tomara algunas imágenes. Además, aseguró que la esposa del príncipe Harry caminaba por una "ruta recreativa privada", cerca de la mansión donde se alojaban en Vancouver. El Daily Mail señala que en las fotos no se ve la cara de Archie ni ninguna parte de su cuerpo porque estaba en una mochila envuelto en ropa de invierno y de espaldas a la lente. En cambio, indica el periódico, la duquesa caminaba sonriente por un sendero en soledad.

Barnes dijo que las imágenes fueron vendidas por Splash a Associated Newspapers y News Group, editores del Mail on Sunday y el MailOnline y The Sun, respectivamente. También se refirió a que ninguno de los pedidos para retirar las fotos de circulación fueron respondidos por lo que se realizó una solicitud judicial.

Meghan Markle presentó la demanda en nombre de su hijo Archie Harrison. La agencia argumenta que en el momento de tomar las imágenes la pareja no tenía una expectativa razonable de privacidad debido al estado público alcanzado después de renunciar a la familia real Crédito: Agencias

Splash no se presentó a la audiencia pero Barnes contó parte de la estrategia de defensa de la agencia: "Ellos sugieren que la duquesa y su hijo no tenían expectativas razonables de privacidad, que hay que considerar que ella pudo haber aceptado que se tomaran las fotos y que se trataba de un tema de interés público en ese momento". Cuando se captaron las imágenes, la pareja todavía no tenía definido su futuro económico ni su nuevo estatus respecto de la corona.

Barnes concluyó diciendo que Meghan Markle supo en todo momento lo que estaba pasando, que ella había descubierto al fotógrafo y continuó caminando. Al concluir la audiencia, se dictaminó que los demandantes pueden presentar su caso contra la parte norteamericana de Splash.