El jugado look de gala de Máxima Zorreguieta para su visita de estado a Surinam

La reina Máxima y el rey Guillermo Alejandro comenzaron el último mes del año en el aire. Los reyes de los Países Bajos viajaron a Surinam en el marco de una visita de estado, invitados por la presidenta Jennifer Geerlings-Simons. La misma comenzó el lunes 1 de diciembre y se extenderá hasta el miércoles 3. Además de actividades junto a la comunidad y reuniones con las autoridades, en la agenda se incluyó un banquete de estado en la ciudad de Paramaribo. Para la ocasión, la monarca nacida en la Argentina deslumbró con un nuevo vestido color marrón con un profundo escote y lució una imponente tiara confeccionada con 27 diamantes.

Los reyes concluyeron su primer día de actividades con un banquete de estado en la capital de Surinam, el cual contó con un discurso de la presidenta y del monarca. “Nos complace enormemente que la cooperación entre los Países Bajos y Surinam se haya fortalecido ampliamente en los últimos años. Los Países Bajos están deseosos de continuar por este camino, trabajando juntos”, expresó Guillermo Alejandro.

La visita de estado de los reyes de los Países Bajos a Surinam comenzó el lunes 1 de diciembre y se extenderá asta el miércoles 3 (Foto: Instagram @koninklijkhuis)

Pero, más allá de la importancia de la cena en lo referido a los lazos entre los países, una de las cosas más destacadas de la velada fue el look de Máxima Zorreguieta. Si bien normalmente acostumbra a repetir vestuarios - por algo es considerada la reina de la moda circular - en ocasiones muestra las nuevas piezas que sumó a su guardarropa. Esta fue una de ellas.

Para cerrar el primer día de actividades se realizó un banquete de estado (Foto: Instagram @patrickvkatwijk)

La reina estrenó un vestido de gala color marrón con destellos anaranjados. Se trató de un fluido diseño largo, ceñido a la cintura y con mangas largas abiertas. Aunque, sin duda, lo más llamativo fue el escote. Las integrantes de la realeza tienen un estricto protocolo para vestirse en el que se delimita la cantidad de piel que se puede mostrar. Si bien Zorreguieta se mantuvo dentro de los márgenes establecidos, eligió una pieza que aportó clase y elegancia con una cuota de sensualidad.

La reina Máxima lució un elegante vestido de gala color marrón (Foto: Instagram @patrickvkatwijk)

El vestido tenía un profundo escote en V en la parte delantera - que estaba cubierto con un tul transparente - y sorpresivamente también en la parte trasera. La pieza estaba sujetada por un delicado lazo en la parte superior de la espalda.

En lugar de un tapado largo, la monarca decidió abrigarse con un chal color anaranjado, que fue fácil de poner y sacar de acuerdo a la temperatura y generó un armonioso contraste con el marrón del vestido. Añadió un clutch y unas sandalias altas marrones de cuero de Natan, su firma de cabecera. Optó por un maquillaje a tono con los colores del vestido, con foco en los ojos para realzar la mirada, y como toque final llevó las uñas pintadas de color bordó.

La monarca lució una tiara confeccionada con 27 diamantes (Foto: Instagram @patrickvkatwijk)

No obstante, además del vestido, lo que, indiscutidamente, no pasó inadvertido fue su resplandeciente joyería. Como era un banquete de estado la reina se recogió el cabello en un rodete bajo y sobre la cabeza lució la tiara de diamantes Bandeau, una pieza de 1937 confeccionada con 27 de los 34 diamantes de un collar que recibió la reina Emma de parte de los Países Bajos para su boda en 1879, según detalla el sitio especializado New My Royals.

Para complementar la delicada corona, Zorreguieta lució un par de aros de diamantes colgantes, anillos y el Brazalete de las Indias Orientales Holandesas, que originalmente perteneció a la reina Juliana y que pasó de generación en generación.