“No voté”: Margarita Barrientos apoyó a Pro y respaldó a Milei, pero hoy se siente defraudada

El domingo se votó para legisladores porteños y, como en otras elecciones, en Villa Soldati volvió a imponerse el peronismo. Sin embargo, lo que más asombró fue la escasa participación: apenas concurrió a las urnas un poco más del 43% del padrón. En el barrio, según constató durante una recorrida LA NACION, la apatía, la decepción y cierta resignación se evidencian entre los vecinos. También, en una de sus referentes sociales. Desde hace casi 30 años, Margarita Barrientos sostiene en el asentamiento Los Piletones un comedor comunitario que alimenta a miles. De buen vínculo con Mauricio Macri, quien donó parte de su sueldo como jefe de gobierno y como presidente al comedor, la mujer fue simpatizante de Pro, que sufrió una fuerte derrota en estos comicios. Y había anunciado su apoyo a Javier Milei en 2023.

En ese escenario, entre platos y ollas que cada vez son más difíciles de llenar, sorprendió con la sinceridad brutal que la caracteriza al hacer una revelación. “No voté. No me sentí con fuerzas. Me cuesta mucho, emocional y físicamente. Ver que cada vez tengo que hacer magia para cocinar, para comprar un poco de pollo porque para carne no alcanza, es angustiante. Me parte el alma dar todos los días lo mismo porque no hay otra cosa. Me siento defraudada”, dijo.

El comedor de Margarita Barrientos, que empezó de forma muy precaria, llegó a alimentar a miles de personas diariamente y se convirtió en un símbolo de la solidaridad en contextos de crisis

Margarita es fundadora y directora de la Fundación Margarita Barrientos, que gestiona varios comedores comunitarios en el país. El más conocido es el de Los Piletones, en el sur de la ciudad de Buenos Aires. “Estoy pensando en cerrar el comedor de Cañuelas... Estoy sola en muchas cosas y es una carga muy grande. Nadie se hace problema salvo yo. Pero sigo, porque la necesidad sigue”, detalló.

–En estas elecciones llamó la atención la baja participación de Villa Soldati en las urnas. ¿Qué cree que pasó?

–Hay mucha gente que no fue a votar. Hay desinterés, desilusión. Lo noto todos los días. “¿Para qué? Si son todos iguales”, dicen. Y yo los entiendo.

–Aún así, el peronismo sigue siendo fuerte en la zona. ¿Por qué cree que sucede?

-Porque el peronismo es como una marca en la gente. Es una creencia muy arraigada. Aunque haya crisis, muchos siguen apostando a eso. Es un referente muy fuerte. Yo creo que va a seguir existiendo siempre. Aunque también veo mucha desilusión: algunos ya no creen en nadie.

-Usted había expresado su apoyo a Javier Milei. ¿Qué pasó?

-Yo voté a Milei esperando un cambio, como muchos. Sentí que lo necesitábamos. Pero no recibí apoyo. Me siento defraudada. Yo le deseo que a él le vaya muy bien, porque si a él le va bien nos va bien a todos los argentinos. Lo mismo me pasó con Macri. Uno confía, cree, pero al final te das cuenta de que estás sola. Yo hace 30 años que trabajo en esto. Dejé mi vida aquí. Si hubiera estado en otro lugar, tal vez hoy no tendría los problemas de salud que tengo. Pero sigo porque esto es lo que elegí.

Barrientos cuenta que cada día más personas se acercan al comedor y que cada vez le resulta más difícil alimentar a todas

–Hablando de Macri, usted tuvo una relación cercana con él...

–Uno nunca termina de conocer a las personas... Lo conocí, sí. Pero yo no soy amiga de los políticos. Los conozco, sí, pero amigos no. Para mí, amigos son Dios y la Virgen. Las personas te defraudan. Macri se alejó cuando dejó el Gobierno. Y con Milei, igual: no hubo contacto, no hubo ayuda.

–¿Se arrepiente de haberlos apoyado?

–Yo no me arrepiento de haber querido creer, pero hoy me siento defraudada. Creo que hay una confusión en los políticos. Los políticos piensan que, cuando uno pide mercadería, es para uno y no es así. Yo tengo diez hijos y doy gracias a Dios que todos trabajan. Incluso mi hija Pamelita, que tiene cáncer, trabaja en la fundación todo el día.

–¿Cuántos platos de comida se sirven por día?

–Ayer, por ejemplo, servimos cerca de 5000 platos. Hacemos desayuno, almuerzo y cena todos los días. Al mediodía es cuando más gente viene. Las mamás traen las viandas y retiran para toda la familia. Para la cena, vienen alrededor de 3000 personas. También tenemos un espacio especial para los abuelos.

–¿Nota que ese número creció en el último tiempo?

–Muchísimo. Hace ya un par de años que notamos el crecimiento. Acá viene gente de distintas villas y barrios. Hay familias enteras que vienen desde la provincia, que viene a cartonear acá y se quedan durante el día para buscar la comida. La falta de trabajo es la razón principal. Si la gente tuviera empleo, no necesitaría venir a un comedor, pero hoy muchas familias no tienen otra opción. Yo no puedo elegir lo que deben comer, pero en este momento tengo que hacerlo y eso es muy triste... Elijo por la familia.

–¿Qué preparan?

–El pollo es algo de casi todos los días, es más barato y se puede comprar. Carne solo una vez por semana. Así que si ven gente volando por la ciudad son los del comedor de tanto comer pollo...

-¿Reciben alguna ayuda del Estado?

-Del gobierno de la ciudad, sí. Nos mandan leche, yogur, algunas cosas para los chicos de la guardería, para la Casa de Medio Camino y parte para el comedor, acá hay cinco comedores. Pero del gobierno nacional, no. No recibimos ayuda nunca. Ni siquiera ahora.

–¿Siente que los políticos se acuerdan del barrio solo en época de elecciones?

–En los momentos de necesidad, no aparece ningún político por el barrio. El fin de semana, con la gente toda inundada, no vino nadie, porque no les interesa. Estas elecciones no les importan, no las consideran importantes. Para ellos, las únicas elecciones que valen son las presidenciales o las de jefe de gobierno. Ahí sí se acuerdan de los barrios.

–La historia de la comuna 8 es particular: en el pasado apoyó a Pro. Desde 2019 en adelante, cambió al peronismo. Ahora, en uno de los barrios que la integran, Villa Riachuelo, ganó La Libertad Avanza. ¿Puede venir un nuevo cambio?

–Puede ser. Veo que muchos jóvenes apoyan a Milei, son los que están más entusiasmados. Pero las familias, las que están en el día a día, no lo apoyan tanto. Es común escuchar a las madres decir “no lo puedo hacer cambiar de idea, quiere votar a Milei”. Hay muchas diferencias dentro de una misma casa.

–De cara a las elecciones de octubre, ¿piensa ir a votar?

–Todavía no lo sé. Me tienen que convencer.

Para colaborar con la labor de Margarita, la vía de contacto es el 4919-1333. “Lo que más necesitamos es alimento y ropa de abrigo. Este invierno se viene muy duro, sobre todo para quienes menos tienen”, dice.