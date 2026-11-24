La filosofía occidental reconoce en Aristóteles a uno de sus pilares fundamentales, ya que el pensador, nacido en el año 384 a. C., desarrolló una teoría ética donde la felicidad y la amistad resultan inseparables. A partir de esa convicción, el filósofo plantea una advertencia tajante sobre quienes carecen de vínculos de amistad y la imposibilidad de alcanzar una vida plena sin ellos: “No te fíes de alguien que no tiene amigos, porque alguien que no tiene amigos es imposible que sea feliz”.

Esta sentencia, trasladada al presente por el especialista David Pastor Vico, pone en primer plano la relación entre los vínculos, la virtud y el sentido de la vida humana. Para el filósofo, cada persona puede alcanzar su plenitud mediante el cultivo de la moderación y la excelencia en sus actos.

Para Aristóteles, la amistad y la felicidad eran inseparables Museo Nazionale Romano

Aristóteles definió a este bienestar como eudaimonía, un concepto que implica que cada individuo debe trabajar en la mejora de sus cualidades a través de la reflexión, el hábito y el diálogo con otros seres humanos.

La virtud, bajo esta mirada, no se realiza en el aislamiento: en el trato cotidiano se expresa como un justo medio entre la adulación y la hosquedad, mientras que en el uso de los bienes se manifiesta en la liberalidad, situada entre la avaricia y la prodigalidad. Estas disposiciones adquieren su verdadero sentido cuando se proyectan hacia la comunidad, ya que la vida compartida permite poner en práctica los valores que conducen a una existencia plena.

Desde esta perspectiva clásica, la ausencia de amistades profundas suele revelar una dificultad para cultivar esas virtudes en el vínculo con los demás. En sus enseñanzas en el Liceo, Aristóteles sostuvo que la falta de lazos estrechos con los pares limita el desarrollo moral e intelectual necesario para una vida lograda. Quien no logra construir relaciones genuinas de compañerismo se priva de un espacio esencial para el bienestar común: la amistad actúa como un espejo en el que la virtud se reconoce, se corrige y se fortalece en la vida cotidiana.

El filósofo griego expuso que la falta de relaciones estrechas con los pares impide el desarrollo espiritual necesario para una vida plena

El pensamiento aristotélico trascendió su época y marcó las disciplinas científicas y humanísticas durante más de veintitrés siglos. Su enfoque, apoyado en la observación y la lógica, ofreció categorías para la ética y la política que conservan plena vigencia en el siglo XXI.

Llevar estas ideas al escenario actual invita a revisar cómo cuidamos los afectos en medio de las dinámicas veloces de las plataformas digitales. Más allá de la cantidad de contactos o interacciones virtuales, la advertencia de Aristóteles sigue interpelando al individuo hiperconectado sobre la calidad, la reciprocidad y la profundidad de sus vínculos reales.

Este contenido fue producido por un equipo de LA NACION con la asistencia de la IA