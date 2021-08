Armó una lista de supermercado increíblemente detallada para su marido y se volvió viral

Se sabe que muchos hombres son torpes para las tareas domésticas o, al menos, eso pretenden para no tener hacerlas. Por eso, para evitar cualquier malentendido, una mujer publicó en TikTok una lista increíblemente detallada de supermercado que es la que debe hacer cada vez que su marido va de compras.

En el video de la red social, se ve la mano de la tiktoker, llamada Melinda, mientras escribe los productos y pega fotos recortadas de cada uno de ellos. Además, incluye un mapa elaborado de la tienda con las góndolas marcadas en diferentes secciones. Todo bien etiquetado para que su esposo no se pierda.

La lista tiene figuritas con el frente de los productos recortados y pegados

Al principio, se escucha la voz de ella diciendo: “Cuando tengo que enviar a mi esposo a la tienda”. El video, publicado el pasado 2 de agosto, se volvió viral y hasta el momento acumula más de 8.5 millones de visitas y 1.2 millones de likes.

Si bien, @adamxmelinda aclaró que era solo una broma, muchos usuarios no le encontraron el lado divertido a la lista. “Divorciate de él”, escribió uno. Un segundo agregó: “Yo iría solo y volvería de la tienda con los papeles del divorcio”.

Mientras que una usuario final concluyó: “Sé que es una broma, pero después de ver todos esos tiktoks sobre maridos y papás, debemos darnos cuenta de que la vara para ellos es tan baja...”.

El mapa con la distribución de las góndolas en la tienda

Otra lista viral

El fenómeno de las listas de supermercado no es nuevo. Hace unos meses, una lista se volvió viral cuando su propia autora no pudo descifrar lo que había escrito.

Todo comenzó cuando Julia Labarthe, fotógrafa de profesión, compartió en su cuenta de Twitter la ilegible lista para ir al supermercado que realizó su madre.

Al no entender una de las anotaciones, decidió consultar a los usuarios de esa red social. “Mi mamá no pudo descifrar su propia lista de supermercado. Hay una palabra que nos está rompiendo la cabeza a todos. ¿Alguna idea? No es paracetamol”, escribió.

“Calsa Cubos”, “Mister Músculo”, “Rabanitos” y “Riasacutos” fueron algunas de las insólitas respuestas que le dieron a Julia. Hasta el momento, el tuit tiene más de 4000 respuestas y 25.000 likes, pero todavía nadie logró resolver la incógnita.

LA NACION