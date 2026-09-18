Arthur Schopenhauer, filósofo alemán: “El hombre común se preocupa por cómo pasar el tiempo; el hombre inteligente, por cómo usarlo”

El tiempo puede medirse en horas, pero la manera en que cada persona decide vivirlas no puede reducirse a una cifra. Algunas personas buscan mantenerse ocupadas para evitar el aburrimiento, mientras que otras prefieren reservar momentos para aquello que consideran importante. Esa diferencia entre llenar las horas y darles un sentido atraviesa una de las reflexiones más conocidas de Arthur Schopenhauer.

El filósofo alemán, uno de los pensadores más influyentes del siglo XIX, estableció en una de sus frases más conocidas una diferencia entre dejar que las horas transcurran y decidir de qué manera aprovecharlas: “El hombre común se preocupa por cómo pasar el tiempo; el hombre inteligente, por cómo usarlo”.

La cita aparece en Parerga y Paralipomena, una obra publicada en 1851 en la que Schopenhauer reunió ensayos y reflexiones sobre distintos aspectos de la existencia y la conducta humana.

El filósofo alemán reflexionó sobre la manera en que las personas utilizan su tiempo

La frase distingue dos formas de relacionarse con el paso de las horas. “Pasar” el tiempo supone encontrar algo con lo que ocuparlo, ya sea mediante entretenimiento, distracciones o actividades que se realizan casi automáticamente. En ese caso, el objetivo puede ser simplemente mantener la atención ocupada mientras transcurre el día.

En cambio, “Usar” el tiempo implica darle una dirección. No necesariamente se refiere a ser productivo, trabajar más o completar una lista de tareas. Se trata de decidir qué actividades tienen valor para cada persona y qué lugar quiere darles dentro de su vida.

Por eso, la reflexión de Schopenhauer no plantea que descansar o divertirse sea desperdiciar el tiempo. Una tarde sin obligaciones, un encuentro con amigos, leer un libro o simplemente no hacer nada también pueden ser formas de utilizar las horas de manera deliberada.

El uso del tiempo también está relacionado con las prioridades y los intereses personales, según el filósofo (Foto: Freepik)

La diferencia está en la elección, ya que una actividad puede ocupar varias horas sin que eso signifique que fueron bien aprovechadas, mientras que un período breve puede tener un valor significativo si estuvo destinado a algo que realmente importaba.

La idea cobra especial sentido en una época en la que estar ocupado suele asociarse con ser productivo. Las agendas cargadas, las múltiples tareas y la necesidad de aprovechar cada minuto pueden hacer que el tiempo se convierta en algo que hay que llenar constantemente. Sin embargo, cantidad de actividades y buen uso del tiempo no son necesariamente equivalentes.

Así, la reflexión no apunta a tener días más ocupados, sino a establecer una relación más consciente con las horas disponibles. No se trata de hacer más, sino de darle un sentido a aquello que se elige hacer.