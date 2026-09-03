Así es un día con Alberto de 99 años: su rutina, comidas y el secreto de los 6.000 pasos

Alberto Chab es psicoanalista, tiene 99 años y desde su cuenta de Instagram enseña sus rutinas diarias saludables para mantenerse en forma, tanto física como mentalmente. Su lema es concebir “la vida como partitura: cada uno toca la suya”. Este argentino es una estrella de las redes sociales; con 139 mil seguidores, publicó un video de su fórmula con la que pretende llegar al centenario.

“Muchos me preguntan cómo hago para llegar así a mis 99 años. La verdad es que no hay ningún secreto: hay una rutina que sostengo todos los días. Esto es lo que me funciona a mí. No es lo que le tiene que funcionar a todos. Hoy los invito a acompañarme en un día común”, describió Chab en la apertura del video.

Alberto se levanta a las 8.00 y se toma unos minutos para meditar (Fuente: Instagram/@albertodecien)

Chab se levanta a las ocho y medita para empezar el día. Luego hace su cama y aplica algunos ejercicios para despertar todo su cuerpo. A continuación, prepara su desayuno para comer a las diez.

Mientras desayuna, se toma un minuto para agradecer. Después de cumplir con sus responsabilidades, a las 13 almuerza, generalmente un menú saludable que consiste en verduras, frutas, proteínas y agua.

A las 16.00 atiende a sus pacientes en el despacho privado. A las 18.00 hace los mandados y aprovecha para caminar 6000 pasos.

Alberto con 99 años camina 6000 pasos todos los días (Fuente: Instagram/@albertodecien)

El día de Chab comienza a finalizar a las 20 cuando cena, siempre acompañado de un vaso de agua. “Me voy a acostar, que tengan muy lindos sueños, que sueñen con los angelitos”, cerró el video el psicoanalista.

Alberto suele comer arroz a la cubana (Fuente: Instagram/@albertodecien)

Según reveló en uno de sus videos, Alberto Chab consume arroz a la cubana, ya que él nació en el país caribeño y desde muy chico se mudó a la Argentina con su familia. Además de ser su favorito, está hecho con ingredientes ricos en vitaminas, desde las semillas de sésamo hasta huevos, banana y aceite de oliva.

Los secretos de Alberto Chab para estar en forma a su edad

“Voy a dar algunas sugerencias para llegar a mi edad de 99 años con la lucidez y la sensación de bienestar físico que tengo yo. Una cosa importantísima a la que no se le da realmente la trascendencia que tiene es la alimentación. Háganlo lentamente, masticando lentamente y huyan de los ultraprocesados”, describió como primer tip.

“El otro aspecto que tiene que ver con eso también es el descanso. No se puede dormir tres o cuatro horas, salvo que se estén dando exámenes, porque si ustedes están estresados durante todo el día, no pueden funcionar adecuadamente”, resaltó el experto en salud mental.

Así llegó Alberto a los 99 años - @albertodecien

Además, insistió: “Hagan un poco de gimnasia. No necesariamente tiene que hacerse en un lugar con aparatos y esforzarse. Cada uno tiene que hacer la gimnasia que puede hacer. Y esto no solamente es válido, es muchísimo más válido para la gente joven, pero también se puede empezar a cualquier edad. Si ustedes tienen en cuenta eso, y lo transmiten también a otros, les puedo asegurar que van a llegar a mi edad muy bien”.