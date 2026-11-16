La posibilidad de vivir más años suele concentrar la atención cuando se habla de longevidad. El cardiólogo Valentí Fuster puso el foco en otra pregunta: en qué condiciones se llega a esa edad. Durante una conferencia en Barcelona, sostuvo que prolongar la vida tiene sentido si la conversación incluye la calidad de esos años.

La historia y su contexto

El especialista, de 83 años, desarrolló esa idea el 13 de noviembre en la Universitat Abat Oliba CEU, según la cobertura de La Vanguardia. Allí recibió también un reconocimiento académico y habló de prevención cardiovascular, salud cerebral y envejecimiento.

El cardiólogo afirma que la longevidad debe estar aparejada de buena salud, sino, tener 120 años no servirá de nada Bruno Mendes

Qué significa vivir más y vivir mejor

Fuster cuestionó las expectativas de alcanzar edades excepcionales cuando la calidad de vida queda fuera del debate. Su planteo no predice cuánto vivirá una persona ni establece un límite individual: propone evaluar la salud y la autonomía además de la cantidad de años.

El médico dirige el Instituto Cardiovascular del Hospital Mount Sinai de Nueva York y el Centro Nacional de Investigaciones Cardiovasculares de España. En la conferencia vinculó su preocupación con la educación sanitaria desde edades tempranas. Preguntó por qué la salud no ocupa un lugar más destacado en la enseñanza primaria, de acuerdo con el diario catalán.

La presentación identificó tres áreas relacionadas: el corazón, el cerebro y el proceso de envejecimiento. Como factores de riesgo cardiovascular mencionó, entre otros, el tabaquismo, la hipertensión, la diabetes, el colesterol elevado, la obesidad, la alimentación, la actividad física y el sueño insuficiente.

La prevención no convierte esas variables en un pronóstico automático. El peso de cada factor depende de la historia clínica, de la edad y de otras condiciones de cada persona. Por eso el planteo general sobre hábitos no reemplaza una consulta médica individual.

Corazón, cerebro y prevención

La Vanguardia informó que Fuster se refirió a la evaluación de las arterias carótidas y al posible uso de inteligencia artificial para analizar imágenes. Presentó estos recursos como una vía para detectar lesiones antes. Su expectativa sobre un acceso más amplio en el futuro no equivale a una indicación vigente de hacer estudios a toda la población joven.

El cardiólogo también abordó investigaciones sobre la circulación sanguínea en pequeñas arterias y su relación con regiones cerebrales vulnerables. La asociación entre factores cardiovasculares y salud del cerebro es un campo de estudio; por sí sola, no permite afirmar que una persona desarrollará una enfermedad neurodegenerativa.

En la exposición propuso prestar atención al movimiento, los vínculos sociales y la motivación. Son dimensiones que ubicó en una conversación más amplia sobre el bienestar al envejecer, junto con la prevención de enfermedades.

Ante el avance de la longevidad en Europa el experto se cuestionó si superar los 100 siempre es bueno (Fuente: Pexels)

La edad cronológica, en su razonamiento, no alcanza para describir cómo se vive. Una persona puede necesitar asistencia, conservar actividades y relaciones o atravesar problemas de salud en combinaciones muy diferentes. El interés médico está tanto en tratar la enfermedad como en comprender sus efectos sobre la vida diaria.

El mensaje tampoco fue abandonar las investigaciones sobre longevidad. Según la crónica de la conferencia, Fuster sostuvo que los avances científicos ofrecen oportunidades para actuar antes frente a distintas enfermedades. Su objeción apunta a medir ese progreso exclusivamente por la cifra de años alcanzados.

La diferencia entre prevención y predicción también está presente en su repaso de la salud cardiovascular. Un factor de riesgo no es una sentencia individual: indica una probabilidad que puede variar junto con otras condiciones y con el acompañamiento médico. La conferencia, tal como fue reseñada, buscó reunir esa dimensión clínica con preguntas sobre educación y vida cotidiana.

El planteo deja una pregunta para el debate público: cómo traducir el progreso científico en años vividos con la mayor salud posible. Fuster no ofreció una edad garantizada ni una fórmula personal para alcanzarla.

La noticia en pocas líneas

¿Qué planteó Valentí Fuster sobre la longevidad? El cardiólogo Valentí Fuster pidió considerar la calidad de vida junto con la cantidad de años.

El cardiólogo Valentí Fuster pidió considerar la calidad de vida junto con la cantidad de años. ¿Dónde habló Valentí Fuster sobre envejecimiento? Fuster expuso en la Universitat Abat Oliba CEU, en Barcelona, el 13 de noviembre de 2026.

Fuster expuso en la Universitat Abat Oliba CEU, en Barcelona, el 13 de noviembre de 2026. ¿Qué áreas vinculó Valentí Fuster? Fuster relacionó salud cardiovascular, salud cerebral y envejecimiento.

Fuster relacionó salud cardiovascular, salud cerebral y envejecimiento. ¿Qué dimensiones destacó Valentí Fuster? El cardiólogo mencionó movimiento, vínculos sociales y motivación como dimensiones del bienestar.

Este contenido fue producido por un equipo de LA NACION con la asistencia de la IA.