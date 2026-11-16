La historia de la perrita que no se separaba de un bebé de siete meses y ayudó a alertar sobre una grave falla cardíaca

En Reino Unido, una perrita dóberman llamada Saraya, mascota de Kim Reynolds, madre de Alexander, un bebé de tan solo siete meses, fue una pieza clave para que la mujer se diera cuenta de que su hijo tenía serias complicaciones de salud y de que su corazón no estaba funcionando como debía. Esta historia ha reabierto el debate sobre lo que pueden percibir los perros domésticos en relación con los humanos que los cuidan.

De un momento a otro, Saraya no se despegaba de Alexander. Esto llamó la atención de Kim, de 41 años, quien, sorprendida por el comportamiento excesivamente apegado de la dóberman, empezó a pensar si algo sucedía con su hijo, quien apenas tiene siete meses.

La mascota no se separaba del bebé y, según las declaraciones de Kim replicadas por el medio The Mirror, la perrita lloraba cada vez que la alejaban de Alexander, como si señalara que algo no estaba bien con el menor. La mujer manifestó que, minutos después de separarlos, el niño comenzó a dar señales de que algo no estaba funcionando como debía.

Al llevarlo de inmediato a un centro de atención médica, los doctores evaluaron a Alexander y determinaron que sufría de un ritmo cardíaco peligrosamente acelerado, de unos 280 latidos por minuto, según las palabras de la mujer. Esto derivó en el diagnóstico de una enfermedad llamada síndrome de Wolff-Parkinson-White.

Una perrita dóberman 'detectó' fallas en el corazón de un niño en Reino Unido

Kim, una mujer que ha estado ampliamente vinculada al mundo del cuidado animal y que fue hidroterapeuta canina, señaló: “Saraya sabía que su ritmo cardíaco era más alto de lo normal. Yo no tenía ni idea. Ella lo presentía. Me aterra pensar qué habría pasado si simplemente lo hubiera puesto en la cuna y me hubiera ido”. También manifestó que los médicos le explicaron que “la taquicardia supraventricular (TSV) no es peligrosa, pero la TSV sostenida sí lo es”.

El extraño comportamiento de Saraya que ayudó a detectar la falla en el corazón de Alexander

Según la madre del bebé, “el comportamiento de Saraya era como un ruido constante en mi cabeza. Me inquietaba que intentara decirme que algo no andaba bien. No entendía por qué era tan dependiente y obsesiva (con Alexander). Sin duda, eso aumentó mi preocupación y nos impulsó a ir al médico para que lo revisaran”.

No obstante, pese a las advertencias de la perrita, la madre seguía algo escéptica sobre la salud de su hijo e incluso temía que ir al hospital fuera una pérdida de tiempo, tanto para ella como para los profesionales. Sin embargo, su percepción cambió cuando los doctores le indicaron qué tan rápido latía el corazón del bebé y qué método debían utilizar para intentar estabilizarlo.

Los doctores metieron rápidamente a Alexander en un gran balde lleno de agua fría y hielo. Según relató la mujer, “el grito (del bebé) fue horrible, es lo único que oigo ahora. Lo hicieron dos veces y su ritmo cardíaco seguía sin bajar”. A pesar de los intentos de los médicos por controlar el corazón del niño, el procedimiento con agua fría no dio resultado y debieron recurrir a medicación intravenosa.

La historia se difundió rápidamente en diversos medios y redes sociales del Reino Unido, y ha puesto sobre la mesa el debate sobre la atención que se les presta a las señales que pueden brindar las mascotas

Según Reynolds, a Alexander tuvieron que aplicarle hasta tres dosis del medicamento para controlar su ritmo cardíaco. De acuerdo con las explicaciones que recibió la madre, el síndrome detectado en el bebé es como “un tejido extra en el corazón, lo que básicamente significa que los impulsos eléctricos pueden pasar por donde no deberían. Es entonces cuando no puede regular el ritmo cardíaco”.

La historia se difundió rápidamente en diversos medios y redes sociales del Reino Unido, y ha puesto sobre la mesa el debate sobre la atención que se les presta a las señales que pueden brindar las mascotas y que, a primera vista, no son perceptibles para los humanos.

Por Juan Sebastian Cardona Bernal