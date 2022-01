Atrapado en un desagüe, se estaba por rendir hasta que la ayuda apareció del lugar menos esperado

LA NACION

Parte de su trabajo consiste en aventurarse en los rincones menos vistos de los paisajes urbanos. Allí, como olvidadas por el tiempo, encontraba escenas ocultas que le daban un indicio de la huella del hombre en la ciudad. Aunque a veces, claro, se presentaban de las formas menos esperadas. En ese contexto, el mes pasado, en una de las tantas salidas de exploración que forman parte de sus recorridos diarios, Miguel Vargas se topó con una situación que lo desconcertó por completo.

Mientras caminaba por un canal cerca de su casa en Oakland, California. en los Estados Unidos, Miguel Vargas y sus compañeros decidieron hacer una pausa y tomar algunas fotos de algunos grafitis interesantes que habían detectado en las paredes. Lo que no sabían en ese momento era que esa parada aleatoria en el camino llevaría a Vargas a salvar una vida.

“Estábamos tomando fotografías cuando escuché a mi novia decir: ¡Santo cielo! ¡Un perro! Me quedé impactado. No lo podía creer. En esta pequeña área de desagüe lateral, estaba había un pequeño perro blanco atrapado y sin salida posible”. Vargas sabía que tenía que actuar. “Mi corazón simplemente se estrujó. No podía dejar al animal en ese lugar y echado a su suerte. Si lo hacía, sabía que le esperaba una muerte segura”. Entonces, puso manos a la obra para rescatarlo.

“El cachorro estaba en shock”

Le llevó cerca de una hora ganarse la confianza del perro como para atraerlo lo suficientemente cerca y alcanzarlo. “Estaba muy asustado, confundido y en shock”. Una vez en brazos de Vargas, la siguiente parada fue la veterinaria. Aunque nunca pudo saber cómo había llegado el perro a ese rincón de difícil acceso en un desagüe pluvial, lo cierto era que el cachorro no hubiera sobrevivido mucho más si ese día el destino no lo hubiera cruzado en el camino de Vargas.

Ya en la clínica veterinaria, las sorpresas continuaron. Además de pulgas, garrapatas, bajo peso y debilidad general, el médico especuló que probablemente el perro había sufrido maltrato y que, probablemente, alguien lo hubiera abandonado intencionalmente en ese lugar para que muriera.

Segunda oportunidad

"No sé cuál fue su pasado, pero estoy tratando de mejorar su futuro".

Días después, cuando Vargas vio que el animal comenzó a recuperar energías, comenzó a publicar carteles y hacer averiguaciones para dar con su supuesta familia. “No había chip ni identificación. Llamamos a refugios”. Pero nadie, al parecer, estaba buscando al perro que Vargas rescató. Entonces, él mismo le dio un nombre: Rusty.

“Ya es parte de mi familia. Está unido a mí. No sé cuál fue su pasado, pero estoy tratando de mejorar su futuro. He estado haciendo este tipo de trabajos hace ya más de doce años, y esta es la aventura más loca que he tenido hasta ahora. Nunca he salvado una vida. Obtener su amor a cambio es enormemente gratificante”.

