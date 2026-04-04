La mala suerte en el amor no existe, según una psicóloga

Si alguien considera que tiene mala suerte en el amor o que siempre consigue el mismo tipo de personas, podría significar algo más profundo, según la psicología. Según explicó una especialista en su cuenta de TikTok (@psicologiaycelia), este bucle amoroso se produce por varios motivos y patrones de comportamiento que se repiten.

Lo que muchos consideran mala suerte tiene solución Freepik

Celia indicó que, uno de los factores que inciden en las relaciones amorosas fracasadas es elegir perfiles similares a los que marcaron las primeras experiencias emocionales, especialmente durante la infancia. “Esto ocurre porque, cuando se ha crecido en entornos donde el afecto era intermitente o había que ganárselo, esa forma de interactuar se interioriza como normal”, explicó.

De la misma manera, la psicóloga explicó que el sistema emocional de las personas que habían crecido en entornos con poco afecto reacciona de manera positiva a la inestabilidad. Sin embargo, estos patrones de comportamiento se pueden cambiar con la terapia adecuada y al tomar conciencia de los hábitos emocionales que se repiten.

La psicología tiene las herramientas para "resolver" este problema personal

“El problema no tiene nada que ver con que tengas mala suerte en el amor, el problema es que tu sistema nervioso reconoce como amor algo que en realidad es ansiedad, es peligro, es inestabilidad y eso es una herida que hay que trabajar”, dijo la experta.

Por Pamela Andrea Avendaño Parra