Mientras el emperador Constantino I gobernaba el Imperio romano, un pequeño olivo comenzaba a crecer en lo que hoy es España. Corría el año 314 y nadie podía imaginar que aquel árbol sobreviviría durante más de 17 siglos y continuaría produciendo aceitunas hasta la actualidad.

A lo largo de su existencia, el árbol fue testigo de la desaparición del Imperio romano de Occidente, la Edad Media, el desarrollo de las ciudades modernas y los cambios que transformaron Europa. Sin embargo, sus raíces permanecieron en el mismo lugar, adaptándose durante generaciones a las condiciones del clima mediterráneo.

En la actualidad, el olivo forma parte del Museo Natural de los Olivos Milenarios del Arión, situado en una finca perteneciente a la familia Porta i Ferré. Una de las características más llamativas de este árbol es su tamaño. A diferencia de los olivos jóvenes, que suelen presentar troncos delgados, este ejemplar desarrolló una estructura imponente que le permitió sobrevivir a todo tipo de cambios climáticos.

A pesar de su antigüedad, el olivo continúa dando frutos (imagen ilustrativa) (Foto: Pexels)

Según los registros difundidos sobre el árbol, su tronco alcanza los 8,03 metros de perímetro, mientras que su base, de forma piramidal, tiene aproximadamente 18 metros de diámetro. Su altura ronda los 6,5 metros. Sin embargo, lo realmente asombroso es su capacidad de seguir produciendo aceitunas, demostrando la longevidad que puede tener esta especie.

En 1997, la Generalitat de Catalunya lo declaró Árbol Monumental, una distinción destinada a proteger ejemplares de especial relevancia. Y en 2006, la Asociación Española de Municipios del Olivo (AEMO) le otorgó el primer premio al mejor olivo monumental de España, lo que consolidó su importancia dentro del patrimonio vegetal del país.

Aunque el ejemplar que comenzó a crecer durante la época de Constantino I es uno de los más conocidos, no es el único árbol antiguo que se conserva en Ulldecona. En este municipio catalán existen más de 1300 olivos milenarios. Dentro de este conjunto, alrededor de 150 árboles que tienen más de mil años se utilizan para producir el denominado Aceite Farga Milenaria, elaborado a partir de aceitunas procedentes de olivos históricos.

La producción está vinculada con la variedad tradicional Farga, adaptada durante siglos a las características del suelo y del clima mediterráneo. Su conservación permite mantener una actividad agrícola que forma parte de la identidad cultural de la región.

Para aquellos viajeros que desean conocer estos antiguos árboles, el Museo Natural de los Olivos Milenarios del Arión ofrece recorridos guiados mediante un convenio con el Ayuntamiento de Ulldecona. Las visitas duran aproximadamente una hora y permiten observar de cerca los ejemplares, conocer su historia y comprender la importancia de su preservación. Según la información turística difundida por la institución, el recorrido puede formar parte de un paquete cultural de alrededor de 10 euros por persona, que también incluye otros atractivos históricos de la zona, como el castillo medieval y las pinturas rupestres.

De esta forma, el antiguo olivo se convirtió en el sustento económico de la región, tanto por la producción de sus codiciados frutos como por el legado histórico que año a año atrae a decenas de turistas.