¿De qué se trata la iniciativa que busca ayudar a los bares argentinos?

Comentar Me gusta Me gusta Compartir E-mail Twitter Facebook WhatsApp Guardar 15 de diciembre de 2020 • 00:00

Nadie pudo prever el 2020 que nos tocó atravesar en medio de la pandemia, la cuarentena obligatoria y el distanciamiento social. Muchas actividades supieron adaptarse a la "nueva normalidad" y a los trabajos remotos, pero rubros como el gastronómico se vieron fuertemente golpeados como consecuencia directa de la crisis sanitaria.

Si miramos el ámbito local, y tras varios meses de aislamiento, muchos bares y restaurantes debieron reducir sus infraestructuras, otros incluso tuvieron que cerrar sus puertas ante un panorama que todavía no parece tener solución a la vista. Por ejemplo, al mes de septiembre, el segmento gastronómico registró una caída en la actividad del 65% en relación al año pasado y las estadísticas del INDEC -correspondientes al segundo trimestre de 2020- indican que el sector ha perdido más de 220 mil puestos de trabajo. Por eso, Heineken viene trabajando enérgicamente desde el inicio de la pandemia, brindando su apoyo a bares y restaurantes, y como parte de su activación mundial #SocialiseResponsibly, presentó su última propuesta para seguir acompañando al sector gastronómico.

Fuente: Heineken 01:15

Video

Cuando las paredes de los bares son más que una fachada

"Hoy ves este aviso, para seguir disfrutando de este bar mañana", se lee en muchos de los frentes de los establecimientos gastronómicos de la Ciudad de Buenos Aires, Córdoba, Rosario y Mar del Plata. Esta iniciativa utilizará las fachadas, vidrieras y persianas de sus clientes como un espacio de publicidad en vía pública, permitiéndoles a los bares un ingreso extra y alentándolos a mantener sus puertas abiertas.

Más cercano a una "intervención", Heineken reconfigura su forma de comunicación, transformando su pauta publicitaria en vía pública como un beneficio directo para sus clientes. Argentina es el primer país en donde se ejecuta esta iniciativa, y se replicará pronto también en otros mercados.

"Hay muchos establecimientos que aún no se han podido recuperar, por eso tomamos la decisión de migrar nuestra inversión de publicidad en vía pública a las fachadas de los bares, buscando otra forma de acompañarlos durante este contexto tan particular", comentó Guadalupe Ries Centeno, Grouper de marcas Heineken en CCU Argentina, asegurando que este es un convenio que se extenderá más allá de 2020: "Con esta acción, y como lo venimos realizando desde el comienzo de la pandemia con la campaña Back The Bars y Compra Futura, buscamos estar cerca del sector gastronómico para alentarlos a mantener sus puertas abiertas. Estas no son acciones aisladas, sino que es nuestro compromiso como marca para seguir, incluso el año próximo, ajustando algunas de nuestras campañas para que sean un medio más de ayuda al sector".

La vuelta a los bares y a las juntadas con amigos están cada vez más cerca. La iniciativa de Heineken promueve la "sociabilización responsable" en el marco de una nueva normalidad, pero también favorece la subsistencia de un sector que forma parte indispensable de esa interacción humana que tanto nos faltó durante el año.

________________________________________________________

Content LAB es la unidad de generación de ideas y contenidos de LA NACION para las marcas con distribución en sus plataformas digitales y redes sociales. Este contenido fue producido para un anunciante y publicado por el Content LAB. La redacción de LA NACION no estuvo involucrada en la generación de este contenido.

Conforme a los criterios de Más información