La llegada del último mes del año, que incluye las Fiestas de Fin de Año y las actividades propias del final del ciclo lectivo en todo el país, e incluso la programación de las vacaciones de verano, redunda en la necesidad de tener el calendario de diciembre 2025 para imprimir.

El calendario de diciembre 2025 para imprimir

Imprimir el calendario de diciembre en papel tiene la gran ventaja de poder anotar allí las tareas y eventos destacados del mes y tenerlos presente con un simple golpe de vista, por lo que resulta sumamente útil para aquellos datos que se suelen olvidar o pasan inadvertidos en el ritmo diario de actividades, que suelen ser mayores en esta etapa del año.

Alternativas para imprimir el calendario de diciembre 2025

Dependiendo de las preferencias personales, existe un amplio abanico de opciones para imprimir el calendario de diciembre 2025, con diseños, colores, dibujos y estéticas para todos los gustos.

Cuáles son los feriados de diciembre de 2025

El 8 de diciembre es una fecha significativa en la Argentina, marcada como feriado nacional y el día tradicional para armar el árbol de Navidad. Esta jornada conmemora la Inmaculada Concepción de María, una de las festividades litúrgicas más importantes para el catolicismo, que este 2025 configura el último fin de semana largo del año.

En tanto, el último feriado de 2025 es el 25 de diciembre, que este año coincide con un jueves. Se trata de la Navidad, otra celebración católica por la cual se conmemora el nacimiento de Jesús, una de las fechas litúrgicas más importantes para los cristianos.

Diciembre

Lunes 8 de diciembre: Día de la Inmaculada Concepción de María (feriado inamovible)

Jueves 25 de diciembre: Navidad (feriado inamovible)