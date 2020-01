El dueño de Guaymallén contó una anécdota de Néstor y Cristina con sus alfajores

Néstor Hugo Basilotta, dueño de la marca de alfajores Guaymallén, manifestó que el 95% de los comentarios que recibe en las redes sociales son positivos

Comentar Me gusta Me gusta Compartir E-mail Twitter Facebook WhatsApp Guardar 7 de enero de 2020 • 17:16

Tras el éxito viral del top 10 de alfajores argentinos, Néstor Hugo Basilotta, dueño de la fábrica de alfajores Guaymallén, contó una curiosa anécdota que involucra a los expresidentes Néstor y Cristina Kirchner y a la tradicional marca de alfajores.

En declaraciones a El Destape Radio, el empresario relató que en 2014 acompañó al boxeador Marcos "el Chino" Maidana a ver a Cristina Kirchner a la Quinta Presidencial de Olivos, donde había sido invitado luego de sus históricas peleas con Floyd Mayweather.

Basilotta contó que lo trataron muy bien y que Cristina les contó que los Guaymallén "eran el alfajor que comían con Néstor en La Plata". El empresario, que llama a sus alfajores "caviar", asistió a esa reunión en calidad de sponsor del boxeador.

La relación entre Basilotta y el Chino Maidana se remonta a una década atrás, cuando el dueño de la marca de alfajores lo vio pelear por primera vez y decidió financiar su carrera. Entre ellos surgió una fuerte amistad y Basilotta manifestó en reiteradas oportunidades que lo considera "como un hijo".

A tal punto que Maidana, tras vencer a Floyd Mayweather en una histórica pelea comió un alfajor Guaymallén frente a las cámaras sin tener ninguna obligación comercial de hacerlo.

"Para nosotros fue una etapa hermosa, porque lo vieron 30 millones de personas en el mundo. Fue un PNT (Publicidad no tradicional) valuado en 1.200.000 dólares. Yo le daba un sueldo mensual y plata por pelea, lo ayudé mucho, pero (Maidana) me devolvió con creces", señaló el empresario.

Consultado por el Gobierno de Alberto Fernández, el dueño de Guaymallén manifestó que no lo conoce personalmente, aunque le tiene mucha confianza: "El problema que tiene Argentina es que no respeta a sus presidentes. Yo viajo mucho por el mundo y si le ponés un pseudónimo a un presidente o le faltás el respeto, tenés problemas graves. Acá tenemos que aprender a respetar a nuestros presidentes, el pueblo cuando vota no se equivoca y si se equivoca, a los cuatro años cambia su voto", señaló.

En otro fragmento de la entrevista, Basilotta manifestó que a su empresa "siempre le va bien", pero que no le gusta que sus alfajores sean el desayuno, el almuerzo, la merienda y la cena de muchos chicos: "Aunque a nosotros nos convenga, me pone triste, no es normal para un país", manifestó.

Hugo Basilotta, director de Guaymallén 14:31

Video

Actualmente Guaymallén produce 2 millones de alfajores por día y para este año, Basilotta tiene previsto abrir una nueva fábrica en la localidad de Ezeiza, donde trabajarán alrededor de 100 personas. Además, planea retomar la producción de una línea de alfajores Premium: "Teníamos un alfajor Premium ´Guaymallén Oro´ que lo dejamos de hacer por la demanda que tuvimos del otro. Vamos a ver si en marzo lo volvemos a hacer, pero a un precio más económico de los que están en plaza".

En relación a los divertidos videos que el empresario publica en sus redes y que son vistos y compartidos masivamente, el empresario manifestó que los produce íntegramente él: "Son videos caseros, hablo de cameraman, de caviar, me gusta ponerle humor. El 95% de los comentarios son positivos, Guaymallén es una marca muy querible, de muchos años. Mi suegro la fundó hace 74 años, mi mujer y yo la manejamos hace más de 40, ya tenemos 4 hijos trabajando, un nieto de 18 años", señaló.