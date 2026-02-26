El Día Internacional del Pistacho se conmemora el 26 de febrero de cada año, con el objetivo de celebrar a este fruto seco, denominado como el “oro verde”. Se trata de un alimento que destaca por su valor nutricional y que en los últimos años revolucionó la gastronomía, por su inclusión en diferentes recetas como postres, helados y golosinas de todo tipo como el famoso chocolate Dubai.

¿Qué es el chocolate Dubai?

Es sin dudas una de las tendencias gastronómicas más populares de los últimos años, que ganó reconocimiento en redes sociales como TikTok e Instagram. Su interior presenta los sabores tradicionales del Medio Oriente y su exterior el sabor global del cacao. Consiste en una tableta o bombón de chocolate relleno con una combinación curiosa de crema de pistacho y masa kataifi. La primera es una pasta procesada de este fruto seco que presenta su característico color verde intenso.

Día del Pistacho: qué es el chocolate Dubai y cuál es su origen SimpleImages - Moment RF

El kataifi es una preparación fina y crocante elaborada a base de hilos de masa filo tostados, utilizada en la gastronomía del Medio Oriente. Es conocida en recetas de panadería, coberturas o madejas que dan volumen para complementar la presentación en cualquier plato. Es así, que esta mezcla ofrece un contraste entre la suavidad del relleno y la textura crujiente del interior, con el sabor del chocolate que puede ser con leche para opciones más dulces o semiamargo.

Para muchos, el chocolate Dubai destaca por sus diferentes texturas, colores y estética. Se lo encuentra asociado al lujo, con presentaciones originales que representan la imagen internacional de Dubái como ciudad asociada al glamour y la opulencia.

¿Cuál es el origen del chocolate Dubai?

Algunas fuentes asocian el origen del chocolate Dubai a emprendimientos artesanales de esta misma ciudad de los Emiratos Árabes Unidos. Se cree que fue creado en 2021 por Fix Dessert Chocolatier, una chocolatería que buscaba combinar la tradición repostera local con técnicas occidentales asociadas al cacao. Fue la empresaria egipcia británica Sarah Hamouda quien lanzó la barra “Can’t Get Knafeh of It”, pionera en este dulce crujiente. La chef se inspiró por sus antojos durante su embarazo, que anhelaba algo más que el dulce chocolate.

¿Cuál es el origen del chocolate Dubai? Shutterstock

El chocolate de Dubái se popularizó en 2024 gracias a influencers en redes sociales, especialmente en TikTok. Cocinas de todo el mundo han adoptado su receta e interpretado esta fusión a sus propias gastronomías. Algunas comunidades de internet como el ASMR o mukbang en plataformas como YouTube, ayudaron a impulsar este dulce gracias a los sonidos crujientes de su interior, una experiencia muy buscada en los espectadores.

En la Argentina, muchas marcas lanzaron sus versiones de alfajores rellenos con crema de pistacho y crocante de kataifi, bajo el nombre de Chocolate Dubai. Algunos presentan coberturas de chocolate con leche, semiamargo o incluso chocolate blanco.

Salsa de chocolate Dubai en un helado

Heladerías de todo el mundo sumaron este sabor a su catálogo. Algunos simplemente con la inclusión del pistacho como gusto primordial, otras con salsas de chocolate o incluso trozos de masa kataifi. El chocolate Dubai se convirtió en una opción regular en restaurantes, confiterías y panaderías. Tortas, bronies, croissants, postres helados, bombones y macarons, son algunos de los formatos más aclamados por el público.