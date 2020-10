Robert Lacey, el autor de una nueva biografía sobre los príncipes, aseguró que si la familia real hubiera tratado de otra forma a Meghan Markle hoy el escenario sería completamente diferente Fuente: AFP

El quiebre entre los hermanos reales es mucho más peligroso y profundo de lo que se piensa. Esta es la premisa con la que el biógrafo de la realeza y asesor de la serie The Crown, Robert Lacey, escribió el libro Battle of Brothers, que se publicará en unas semanas en el Reino Unido. El escritor asegura que en las páginas de su nuevo trabajo "deja al descubierto una historia íntima devastadora que se agravó con la llegada de Meghan debido a que fue manejada con pésimo criterio", según comentó al Daily Mail.

El biógrafo es una de los más respetados por la monarquía. En 1977, cuenta el periódico británico, publicó la que hoy todavía se considera la biografía definitiva de la reina, aunque hayan quedado pendientes 43 años hacia adelante. En aquel momento, el escritor envió capítulos clave del libro al Palacio de Buckingham y logró que funcionarios reales cooperaran con los detalles finales.

Lacey envió los capítulos clave de su nuevo libro al Palacio de Buckingham para recibir sus comentarios, pero el sobre fue devuelto con una carta en la que le comunicaron que "no les interesa saber" Crédito: El Comercio

En este caso, Lacey también envió un borrador de las páginas "escandalosas" de Battle of Brothers pero no obtuvo los mismos resultados. El sobre fue devuelto sin abrir con una carta en la que, en resumen, le comunican que "al Palacio no le interesa saber", de acuerdo a su relato.

"Seguramente se asustaron por el título", explicó Lacey y agregó que "aunque suena provocador, es correcto e importante". ¿Por qué? Porque ni siquiera el mismo autor creía que los rumores de un conflicto entre los dos hermanos fueran ciertos, sin embargo, "cuando comencé a investigar me di cuenta de que existe y que, de hecho, es peor de lo que nadie piensa".

La batalla entre hermanos a la que hace referencia el título del libro parece ir más allá de sus figuras particulares para convertirse en un enfrentamiento en el que William encarna el deber y la tradición mientras Harry pareciera ser el símbolo del amor y la reinvención Fuente: Archivo - Crédito: AP

Se trata de un libro que describe un escenario futuro lamentable en el caso de que los príncipes no solucionen los temas que los separan. Lacey cuenta la vida de los dos desde su nacimiento hasta la actualidad. "Durante la investigación hablé con fuentes cercanas a la familia real que me relataron cuándo comenzaron a aparecer los problemas entre los hermanos, que fuemucho antes de la aparición de Kate y Meghan. La monarquía conspiró para generar un resentimiento mayor entre ellos en cambio de colaborar para un acercamiento", le reveló Lacey al diario que publicará un adelanto del libro por entregas.

Según el biógrafo, Buckingham se equivocó con Meghan y eso agravó la situación: "Ella es difícil, tiene un increíble y peligroso nivel de confianza en sí misma. La familia real no le dio la importancia adecuada porque así es el trato que recibe el segundo hijo. Lo maltratan incluso con crueldad. Nunca supieron qué hacer con Harry y menos aún con su esposa".

Para Lacey, la batalla a la que hace referencia en el título va más allá de las figuras particulares de los príncipes sino que es un enfrentamiento de creencias y valores como amor versus deber o tradición versus reinvención. De acuerdo con el Daily Mail, "ni una sola alma sale airosa del libro".

"Si la corona hubiera tomado en serio a Meghan Markle, hoy la situación sería completamente diferente. En vez de preguntarle qué asuntos le interesaban, solo la enviaron a acompañar a la reina para sonreír en actos públicos, pero no consideraron que ella nunca iba a permitir ser tratada como un miembro de la realeza de descarte tal como lo hicieron con Harry. Ella era la oportunidad de la monarquía para despertar, para redefinirse como un reino inclusivo y diverso, pero los Windsor no supieron descubrirla a tiempo", concluyó.