Así fue el primer vuelo en solitario de la princesa Leonor como parte de su formación militar

La princesa de Asturias y heredera al trono de España, Leonor de Borbón, realizó este jueves 18 de diciembre su primer vuelo en solitario como parte de su formación militar en la Academia General del Aire y del Espacio (AGA), en San Javier, Murcia, donde cumple ya su cuarto mes de instrucción como alférez.

Según informó este viernes el Palacio de la Zarzuela, durante este primer cuatrimestre la primogénita del rey Felipe VI y de la reina Letizia completó una formación intensiva, orientada a adquirir los conocimientos aeronáuticos necesarios y a familiarizarse con el avión de entrenamiento Pilatus PC-21, además de profundizar en distintos aspectos vinculados a la organización, estructura y funcionamiento del Ejército del Aire y del Espacio.

Para llegar a este hito, Leonor debió superar las etapas previstas en el plan de estudios: formación teórica sobre el aparato, entrenamiento progresivo en simuladores y vuelos reales acompañados por un instructor. Solo después de completar ese proceso y de alcanzar las competencias exigidas se produce la conocida como “suelta”, el momento en que el alumno piloto queda habilitado para volar sin compañía. La Casa del Rey difundió varias imágenes del primer vuelo en solitario, desde la salida del hangar hasta el regreso del avión tras la maniobra.

La heredera al trono ingresó en la Academia General del Aire y del Espacio el 1 de septiembre, como alumna de cuarto curso y con el grado de alférez, lo que implicó iniciar su instrucción en San Javier con cierto retraso en relación con sus compañeros, dado que no había cursado allí los tres años anteriores. Pese a esa diferencia inicial, completó el programa exigido y alcanzó los estándares necesarios para pilotar el avión en solitario.

En estos cuatro meses de formación, la princesa participó en diversas actividades de instrucción y adiestramiento propias del plan académico. Entre ellas, prácticas de supervivencia en el mar, que incluyen el uso del traje anti-g y la preparación para situaciones de emergencia, así como el tradicional acto de jura de bandera, celebrado este mes con motivo de la festividad de la Virgen de Loreto, patrona de los aviadores.

El Pilatus PC-21 sustituyó al histórico C-101 —popularmente conocido como “Culopollo”— y su aprendizaje comienza con el CBT (“Computer Based Training”), un sistema básico con pantallas y réplica de mandos. Luego se pasa al FTD (“Full Flight Training Device”), un simulador avanzado que reproduce la cabina del avión y ofrece una visión de 180 grados, permitiendo una experiencia muy cercana a la real. A ello se suma el entrenamiento con todo el equipo que se lleva a bordo, cuyo peso ronda los siete kilos.

Este primer vuelo en solitario se inscribe en la última etapa del itinerario de formación militar de la princesa Leonor, tras su paso por la Academia General Militar de Zaragoza y su embarque en el buque escuela Juan Sebastián Elcano, como parte del recorrido previsto para quien está llamada a ser jefa suprema de las Fuerzas Armadas. A lo largo de ese proceso, la Casa Real ha destacado en reiteradas ocasiones su implicación en las tareas asignadas y su integración en la vida cotidiana de las unidades en las que se formó.

“Durante meses de instrucción en la Academia General del Aire y del Espacio de San Javier, que ha incluido entrenamiento en simulador y vuelos reales, la Princesa de Asturias ha alcanzado las competencias necesarias para realizar la suelta con seguridad y completar su primer vuelo en solitario en el avión Pilatus PC-21”, subrayó la Casa del Rey en un comunicado difundido a través de sus redes sociales.

