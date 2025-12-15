LA NACION

Feria de comidas regionales en Palermo: más de 40 puestos, catas y canastas navideñas del productor al cliente

ACÁ - La Carta Argentina hará su primera feria federal en el Hipódromo durante dos días para conectar a productores de todo el país con cocineros, marcas y consumidores

ACÁ - La Carta Argentina presenta su primera gran feria federal el 20 y 21 de diciembre, en el Hipódromo de Palermo
La comunidad creada para visibilizar, potenciar y conectar a productores de todo el país con cocineros, marcas y consumidores ACÁ – La Carta Argentina hará su primera gran feria nacional el 20 y 21 de diciembre en el Hipódromo de Palermo.

El encuentro reunirá a más de 40 productores y sumará cocineros invitados, música, catas, charlas y experiencias gastronómicas, con un objetivo concreto: celebrar la identidad de los alimentos argentinos y acercar productos para armar la mesa de Navidad.

ACÁ - La Carta Argentina presenta su primera gran feria federal en clave navideña, habrá una idea central: armar canastas con productos seleccionados de distintos rincones del país, bajo el lema “preparar una mesa distinta y con identidad propia”
Según explicaron desde el proyecto, la iniciativa nace de una realidad extendida: hay alimentos de enorme calidad en todo el territorio, pero muchos productores no logran vender con su nombre propio por falta de comunicación, dificultades logísticas y presión de comercializar a granel.

La feria será el punto de partida “en el territorio”: durante dos días, la propuesta invita a conocer y probar productos directamente de la mano de sus creadores, con proyectos de todas las regiones (harinas, carnes, yerbas, aceites, gins, frutos secos, fermentos, quesos, dulces y panificados, entre otros).

Canastas navideñas: un regalo que apoya la producción local

En clave navideña, habrá una idea central: armar canastas con productos seleccionados de distintos rincones del país, bajo el lema “preparar una mesa distinta y con identidad propia”.

La propuesta incluye charlas y catas guiadas sobre productos regionales; platos y bocados a cargo de cocineros y puestos de foodtrucks; espacios participativos para conocer procesos productivos, técnicas y relatos; además de música y actividades para todo tipo de público.

El foco de la feria está puesto en apoyar a quienes producen de manera artesanal y generar impacto directo en sus economías, acercando al público historias de origen y trazabilidad
La Carta Argentina propone armar canastas navideñas durante la feria con productos seleccionados de distintos rincones del país, con la intención de repensar el clásico regalo de alimentos importados y priorizar producciones nacionales.

Como ejemplos, se mencionan mieles del litoral, aceites cuyanos, dulces patagónicos, frutos secos pampeanos, infusiones de pequeños productores, quesos tandilenses y gin patagónico.

Algunos de los proyectos que participan

Entre los nombres mencionados por la organización figuran:

  • Sur Gin: destilería artesanal que produce gin y busca expresar en el producto el entorno y la identidad de sus ingredientes.
  • Tofu Manía: elabora tofu orgánico y otras preparaciones como kimchi, salsa teriyaki y fideos japoneses.
  • Santo Padre Orgánico: huerta orgánica con producción de frutas y verduras, huevos de campo y aceite de oliva extra virgen.
  • El Parque: trabaja con cítricos; ofrece frutas congeladas y escurridas y pulpas naturales.
  • Porco Rosso: emprendimiento enfocado en cortes frescos y elaborados, con desarrollo de productos “caseros”.
  • Molino Mayal: harina agroecológica, sin agroquímicos ni transgénicos, con trazabilidad “del grano a la bolsa”.
  • Confitería Oddone: pan dulce artesanal con recetario familiar y producción de temporada.
  • Alfonsina vermut: vermut artesanal con recetas inspiradas en el vermut argentino, con elaboración cuidada.
  • Crudencio: snacks plant-based (a base de vegetales y legumbres) y propuesta de “snacking consciente”.
  • Pampa Orgánico: nueces pecan orgánicas, con trazabilidad completa y procesos cuidando el suelo.
ACÁ - La Carta Argentina presenta su primera gran feria federal el 20 y 21 de diciembre, en el Hipódromo de Palermo
Cómo comprar y métodos de pago

La feria tendrá entrada gratuita. El foco está puesto en apoyar a quienes producen de manera artesanal y generar impacto directo en sus economías, acercando al público historias de origen y trazabilidad.

  • La compra se realiza en el lugar, en los puestos de productores (no hay sistema de entradas).
  • Para armar canastas, la selección se hace durante la feria con productos de distintos proyectos.
  • Medios de pago: no informados por la organización.

Cuándo y dónde es la feria en Palermo

  • Fechas: 20 y 21 de diciembre.
  • Horarios: de 11 a 0.00.
  • ¿Dónde? Av. del Libertador 4101, Palermo.
  • Acceso: entrada gratuita.
  • Entradas: ingreso libre y gratuito no requiere compra previa.
  • Estacionamiento: en el predio con costo variable.
