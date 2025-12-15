Feria de comidas regionales en Palermo: más de 40 puestos, catas y canastas navideñas del productor al cliente

La comunidad creada para visibilizar, potenciar y conectar a productores de todo el país con cocineros, marcas y consumidores ACÁ – La Carta Argentina hará su primera gran feria nacional el 20 y 21 de diciembre en el Hipódromo de Palermo.

El encuentro reunirá a más de 40 productores y sumará cocineros invitados, música, catas, charlas y experiencias gastronómicas, con un objetivo concreto: celebrar la identidad de los alimentos argentinos y acercar productos para armar la mesa de Navidad.

ACÁ - La Carta Argentina presenta su primera gran feria federal en clave navideña, habrá una idea central: armar canastas con productos seleccionados de distintos rincones del país, bajo el lema “preparar una mesa distinta y con identidad propia” Prensa

Según explicaron desde el proyecto, la iniciativa nace de una realidad extendida: hay alimentos de enorme calidad en todo el territorio, pero muchos productores no logran vender con su nombre propio por falta de comunicación, dificultades logísticas y presión de comercializar a granel.

La feria será el punto de partida “en el territorio”: durante dos días, la propuesta invita a conocer y probar productos directamente de la mano de sus creadores, con proyectos de todas las regiones (harinas, carnes, yerbas, aceites, gins, frutos secos, fermentos, quesos, dulces y panificados, entre otros).

Canastas navideñas: un regalo que apoya la producción local

En clave navideña, habrá una idea central: armar canastas con productos seleccionados de distintos rincones del país, bajo el lema “preparar una mesa distinta y con identidad propia”.

La propuesta incluye charlas y catas guiadas sobre productos regionales; platos y bocados a cargo de cocineros y puestos de foodtrucks; espacios participativos para conocer procesos productivos, técnicas y relatos; además de música y actividades para todo tipo de público.

El foco de la feria está puesto en apoyar a quienes producen de manera artesanal y generar impacto directo en sus economías, acercando al público historias de origen y trazabilidad Prensa

La Carta Argentina propone armar canastas navideñas durante la feria con productos seleccionados de distintos rincones del país, con la intención de repensar el clásico regalo de alimentos importados y priorizar producciones nacionales.

Como ejemplos, se mencionan mieles del litoral, aceites cuyanos, dulces patagónicos, frutos secos pampeanos, infusiones de pequeños productores, quesos tandilenses y gin patagónico.

Algunos de los proyectos que participan

Entre los nombres mencionados por la organización figuran:

Sur Gin: destilería artesanal que produce gin y busca expresar en el producto el entorno y la identidad de sus ingredientes.

destilería artesanal que produce gin y busca expresar en el producto el entorno y la identidad de sus ingredientes. Tofu Manía: elabora tofu orgánico y otras preparaciones como kimchi, salsa teriyaki y fideos japoneses.

elabora tofu orgánico y otras preparaciones como kimchi, salsa teriyaki y fideos japoneses. Santo Padre Orgánico: huerta orgánica con producción de frutas y verduras, huevos de campo y aceite de oliva extra virgen.

huerta orgánica con producción de frutas y verduras, huevos de campo y aceite de oliva extra virgen. El Parque: trabaja con cítricos; ofrece frutas congeladas y escurridas y pulpas naturales.

trabaja con cítricos; ofrece frutas congeladas y escurridas y pulpas naturales. Porco Rosso: emprendimiento enfocado en cortes frescos y elaborados, con desarrollo de productos “caseros”.

emprendimiento enfocado en cortes frescos y elaborados, con desarrollo de productos “caseros”. Molino Mayal: harina agroecológica, sin agroquímicos ni transgénicos, con trazabilidad “del grano a la bolsa”.

harina agroecológica, sin agroquímicos ni transgénicos, con trazabilidad “del grano a la bolsa”. Confitería Oddone: pan dulce artesanal con recetario familiar y producción de temporada.

pan dulce artesanal con recetario familiar y producción de temporada. Alfonsina vermut: vermut artesanal con recetas inspiradas en el vermut argentino, con elaboración cuidada.

vermut artesanal con recetas inspiradas en el vermut argentino, con elaboración cuidada. Crudencio: snacks plant-based (a base de vegetales y legumbres) y propuesta de “snacking consciente”.

snacks plant-based (a base de vegetales y legumbres) y propuesta de “snacking consciente”. Pampa Orgánico: nueces pecan orgánicas, con trazabilidad completa y procesos cuidando el suelo.

ACÁ - La Carta Argentina presenta su primera gran feria federal el 20 y 21 de diciembre, en el Hipódromo de Palermo Prensa

Cómo comprar y métodos de pago

La feria tendrá entrada gratuita. El foco está puesto en apoyar a quienes producen de manera artesanal y generar impacto directo en sus economías, acercando al público historias de origen y trazabilidad.

La compra se realiza en el lugar , en los puestos de productores (no hay sistema de entradas).

, en los puestos de productores (no hay sistema de entradas). Para armar canastas, la selección se hace durante la feria con productos de distintos proyectos.

Medios de pago: no informados por la organización.

Cuándo y dónde es la feria en Palermo