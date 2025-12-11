Máxima Zorreguieta deslumbró con un elegante y sofisticado look en Ámsterdam y sorprendió con la elección de colores

Tras su visita de estado a Surinam, el rey Guillermo y la reina Máxima regresaron a los Países Bajos para continuar con su atareada agenda de fin de año antes de hacer una pausa para disfrutar de las fiestas en familia. Este jueves 11 de diciembre oficiaron de anfitriones y recibieron en Ámsterdam al presidente de Finlandia, Alexander Stubb, y su esposa Suzanne Innes-Stubb. Se realizó un acto de bienvenida en la Plaza Dam y fiel a su estilo, la monarca nacida en la Argentina se robó todas las miradas con su look. Se animó a combinar colores y lució impecable con un elegante set de blazer y falda celeste con un distinguido tocado color verde.

Este jueves comenzó la visita de Estado a los Países Bajos del presidente de Finlandia. La misma se extenderá hasta el viernes 12. La jornada comenzó con un acto de bienvenida en la Plaza Dam de Ámsterdam. Se interpretaron los himnos nacionales de ambos países, se realizó la inspección de la guardia de honor y el mandatario finlandés depositó una corona de flores en el Monumento Nacional de la Plaza Dam. Luego hubo presentación de las autoridades neerlandesas en el Palacio Real de Ámsterdam, seguido por una recepción y un almuerzo privado.

La reina Máxima y el rey Guillermo recibieron al presidente de Finlandia

Para esta primera parte de la visita, la reina Máxima eligió llevar un vestuario elegante y formal, pero al mismo tiempo canchero y del estilo que la caracteriza. Llevó un blazer entallado color celeste con una falda asimétrica larga y amplia haciendo juego de Natan Couture, su firma de cabecera. Si bien acostumbra a llevar looks monocromáticos, esta vez decidió combinar dos colores. Se recogió el cabello en un rodete bajo para lucir un tocado verde -uno de sus accesorios favoritos- con un lazo en la parte superior. Sumó un par de guantes de cuero, un clutch a tono y un par de stilettos verdes con transparencias de la firma belga. De accesorios optó por unos aretes colgantes de aguamarina y un vistoso prendedor.

Durante el acto de bienvenida la reina se lució con un set de blazer y falda celeste con un tocado verde (Foto: Captura de video / Instagram @eo_blauwbloed)

Con este outfit Zorreguieta reafirmó por qué es la reina de la moda circular. Esta es una de las faldas favoritas y la repita con considerable frecuencia pero siempre dándole su toque personal. Cuando la usó para la Gala de Música Navideña en diciembre de 2023, la combinó con una blusa celeste, zapatos y clutch celeste y un set de aretes y colgantes de zafiros con el fin de lograr un look monocromático, lujoso y sofisticado. Por otro lado, cuando se la puso para una actividad del Día del Rey en abril de 2024 la combinó con una blusa de manga larga color amarilla. Con esto logró un estilo más descontracturado e informal, sin perder la elegancia.

En otras oportunidades, la reina combinó la falda con una blusa celeste y también con una amarilla (Foto: Instagram @patrickvkatwijk)

El jugado look de gala de Máxima Zorreguieta para su visita de estado a Surinam

Otro de los outifits más llamativos que usó la monarca este mes fue el vestido de gala que eligió para el banquete de estado que tuvo lugar el 1 de diciembre en la ciudad de Paramaribo, en el marco de su visita de estado. Estrenó un diseño largo ceñido a la cintura en color marrón con destellos anaranjados de Natan Couture. La pieza tenía un profundo escote en V en la parte delantera -que estaba cubierto con un tul transparente- y también en la parte trasera. Sumó un chal anaranjado, un clutch y unas sandalias marrones de cuero.

Durante su visita de estado a Surinam, la reina Máxima se lució con un elegante vestido de gala (Foto: Instagram @patrickvkatwijk)

Como se trató de un evento oficial, empacó parte de su joyería de lujo. Lució la tiara de diamantes Bandeau, una pieza de 1937 confeccionada con 27 de los 34 diamantes de un collar que perteneció a la reina Emma, un par de aros de diamantes colgantes, anillos y el Brazalete de las Indias Orientales Holandesas, que heredó de la reina Juliana y que pasó de generación en generación.