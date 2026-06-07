Bernardo Stamateas: “La mentira, base de la manipulación y rasgo infantil por excelencia, nunca construye nada bueno”

Todos alguna vez hemos sido manipulados, pero también hemos manipulado a otros. Cualquier persona puede manipular; no importa su profesión ni su condición social. Sin embargo, debemos saber que la mentira, base de la manipulación y rasgo infantil por excelencia, nunca construye nada bueno. Por el contrario, solo genera más mentiras y termina quebrando la confianza, el pegamento afectivo de todos los vínculos.

¿Por qué mentimos los seres humanos? Principalmente por dos razones:

Para obtener un placer.

Para evitar un dolor.

Por lo general, el último en enterarse de que ha sido manipulado es la víctima del manipulador, pero no hay que castigarse por ello. Cuando uno se da cuenta de que fue engañado o estafado, suele decir: “¡Pero qué tonto fui! ¿Cómo no me di cuenta?”. Lo que ocurre es que quien manipula ya tiene “su juego” armado en la mente.

La manipulación es una conducta que puede ocurrir en la pareja (Foto: Freepik)

Ahora bien, ¿cómo podemos identificar una situación en la que nos están manipulando? A continuación, te invito a conocer cinco maneras cotidianas de actuar de un manipulador.

1. Te hace sentir culpable cuando le ponés un límite

Cuando le decís que no a un manipulador, buscará hacerte sentir culpa: “Después de todo lo que hice por vos, ¿me decís que no?”. No acepta un “no” como respuesta. Es experto en hacer sentir culpable al otro por algo que no hizo.

2. Invalida lo que sentís para hacerte dudar de vos mismo

“Vos siempre tan exagerada”, “A vos todo te afecta, sos muy sensible”. Cuidado con aquella persona que minimiza lo que sentís, que descalifica tus emociones, que te empequeñece, porque de ese modo te hace dudar de lo que estás sintiendo.

3. Te trata bien cuando le das lo que quiere

Esta actitud se conoce como la “técnica de la recompensa” y consiste en premiar al otro con cariño, con atención, con palabras lindas, cuando le da lo que quiere. Entonces, por ejemplo, si lo ayudás con algo, te habla con simpatía; en cambio, si no lo hacés, te castiga con el silencio. Eso es pura manipulación.

4. Te hace bromas hirientes y lo minimiza

“¡No te enojes, era una broma! Pero a vos no se te puede decir nada”, expresará después de soltar una broma irónica o sarcástica. En realidad, es una agresión psicológica disfrazada de humor. Porque una cosa es hacer una broma, y que ambas partes se rían; y otra muy diferente es lastimar a través de una broma cargada de ironía. Eso es manipulación.

5. Te presiona o te apura para que decidas

El manipulador suele tener urgencia emocional: “¡Dale, dale, decidilo ahora!”, “Necesito que decidas ahora si te vas o te quedás”. Es una técnica que utilizan mucho los vendedores. Es el famoso “llame ya”. Esa actitud, en el fondo, no es más que una forma de manipulación.

Hay que tomar distancia de las personas manipuladoras (imagen ilustrativa) Foto: Pexels

¿Qué deberíamos hacer frente a un manipulador?

En primer lugar, tomar distancia. Si esto no es posible porque se trata de alguien cercano, el alejamiento tiene que ser mental; es decir, establecer un límite interno. Uno puede tener cerca a un padre, a un hijo o a un compañero de trabajo que manipula, pero mantener una sana distancia emocional.

Ahora bien, para que el límite sea efectivo, debe expresarse con brevedad y tranquilidad. No es necesario gritar. De esa forma se transmite autoridad. Además, evitemos contar nuestras áreas de vulnerabilidad a cualquier persona y no dudemos en decir que no cada vez que sea necesario. Te desafío a poner a prueba a las personas que te rodean diciéndoles que no. Tal vez te sorprendas...