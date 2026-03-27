Movistar Arena presenta un espacio único de gastronomía exclusiva y cerveza tirada junto a Stella Artois

En Movistar Arena, la experiencia se construye desde la previa y desde todo lo que rodea al show. En ese recorrido, la gastronomía no es un complemento: es parte de la identidad del venue. Todo lo que se ofrece está pensado, producido y ejecutado dentro del Arena. Es Hecho en Movistar Arena.

Dentro de esa propuesta, el espacio de Stella Artois ocupa un lugar diferencial. Ubicado en Platea Baja (primer piso), es el único punto del venue donde se puede disfrutar Stella Artois tirada, servida bajo los estándares de la marca y respetando el ritual que la caracteriza.

Además, concentra una propuesta gastronómica exclusiva, desarrollada especialmente para este espacio y que no se replica en ningún otro sector del Arena. La oferta incluye sándwich de milanesa de lomo con papas, sándwich prensado de ternera braseada con queso y cebolla crispy, empanadas de carne cortadas a cuchillo y papa rosti con alioli. Opciones pensadas para comerse con la mano, disfrutar sin apuro y acompañar naturalmente una cerveza tirada perfectamente servida.

Un nuevo espacio se suma al venue favorito de los porteños.

La cerveza ocupa un rol central en la experiencia. En este espacio se vive el ritual Stella Artois en su formato completo y, en fechas especiales, se suma una barra para practicar el Perfect Serve y servirse la propia Stella antes del show.

La alianza se apoya en valores compartidos: calidad, excelencia y atención al detalle. Hoy el público no busca solo asistir a un recital, sino vivir una experiencia integral, donde la gastronomía y la cerveza tirada forman parte del recuerdo desde el primer momento.

“Para Stella Artois, el Movistar Arena es un espacio donde la cultura y los encuentros cobran un valor especial. Este nuevo espacio propio nos permite seguir elevando la experiencia del público”, destaca Agustina Vadori, Gerente de Marca.

Desde el Movistar Arena esta propuesta refuerza una visión clara: integrar marcas que aporten valor real y que eleven la experiencia show a show. Un venue donde cada detalle forma parte de la experiencia en vivo.

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