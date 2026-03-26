Con una alianza tecnológica. Tanzi busca redefinir la siembra de granos gruesos

En Expoagro 2026, Tanzi apostó a dar un paso más en esa dirección con una serie de lanzamientos que combinan innovación tecnológica, conectividad y, sobre todo, una estrategia orientada a mejorar la competitividad del productor.

La principal novedad pasó por la presentación de una nueva generación de sembradoras de granos gruesos desarrolladas a partir de una alianza con la firma brasileña J. Assy, especializada en sistemas de dosificación. Según destacaron desde la empresa, el acuerdo apunta a acercar tecnología de última generación a un costo más accesible, una ecuación cada vez más demandada en el campo.

“Esta alianza con J. Assy nos permite tener una de las sembradoras de granos gruesos con mayor tecnología del mercado a un precio extremadamente competitivo”, señaló Ignacio Tanzi.

El foco estuvo puesto en la Special 5 Air Planter, una máquina que sintetiza el nuevo enfoque de la compañía. Se trata de una sembradora de pliegue frontal, con anchos de labor que van de 12,6 a 18,9 metros y una capacidad total de 8100 litros, distribuida en tres compartimientos que permiten trabajar con semilla y hasta dos fertilizantes en simultáneo.

Pero más allá de las dimensiones, el diferencial está en la electrónica aplicada. La incorporación del dosificador Selenium Electric (desarrollado por J. Assy) introduce un sistema de accionamiento eléctrico que permite corte surco por surco y compensación en curvas, una herramienta clave para mejorar la uniformidad de implantación.

Además del lanzamiento, Tanzi exhibió en su stand otros equipos que ya forman parte de su portfolio, como la gama Azor.

A eso se suma un aspecto que empieza a marcar tendencia en la maquinaria agrícola: la eliminación del cableado. El sistema funciona con transmisión inalámbrica de datos y sensores autónomos, con baterías de larga duración, lo que simplifica la operación y reduce puntos críticos de mantenimiento.

En línea con los avances en agricultura de precisión, la máquina también puede operarse mediante protocolo ISOBUS, lo que permite centralizar el control desde la cabina del tractor y mejorar la gestión de la información en tiempo real.

Desde la compañía sostienen que este desarrollo posiciona a la sembradora entre las más tecnológicas del segmento en el mercado argentino, en un momento donde la digitalización del proceso de siembra empieza a ser tan relevante como la potencia o la capacidad operativa.

La línea EVOX, reconocida por su diseño e innovación a nivel internacional.

Además del lanzamiento, Tanzi exhibió en su stand otros equipos que ya forman parte de su portfolio, como la línea EVOX, reconocida por su diseño e innovación a nivel internacional, y la gama Azor, orientada a distintas configuraciones productivas.

Con estos movimientos, la firma busca consolidar una estrategia que combina desarrollo propio con alianzas internacionales, en un mercado donde la presión por bajar costos sin resignar tecnología es cada vez más fuerte. En ese escenario, la siembra -primer eslabón del ciclo productivo- vuelve a estar en el centro de la escena.

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