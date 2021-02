Bill Gates explicó por qué está en contra del bitcoin: “La gente se deja llevar por estas manías”

Bill Gates se pronunció en contra del Bitcoin y explicó por qué el auge de la criptomoneda puede tener consecuencias medioambientales. En plena expansión de la moneda virtual, el fundador de Microsoft aseguró a Bloomberg que la volatilidad puede causar problemas a inversores de pocos recursos y que, además, se trata de un tipo de moneda que consume mucha energía.

“Elon (Musk) tiene toneladas de dinero y es muy sofisticado, así que no me preocupa que su Bitcoin suba o baje aleatoriamente”, apuntó Gates, en relación al fundador de Tesla y a otros inversores con mayor respaldo económico y financiero. “Sí creo que la gente se deja llevar por estas manías, gente que puede no tener tanto dinero de sobra; mi pensamiento general sería que, si tienes menos dinero que Elon, probablemente deberías tener cuidado”, añadió.

El martes, el Bitcoin cayó y se situó en unos 46.817 dólares por unidad. Se trata de un descenso de 13% de su valor, que supera el récord alcanzado dos días antes. El miércoles, la moneda volvió a repuntar, por lo que la volatilidad de la criptomoneda volvió a ponerse en el eje de la discusión.

Sin embargo, para el filántropo y autor de Cómo evitar un desastre climático, los peligros de esta moneda no están únicamente vinculados a las posibles pérdidas que puede causar a sus inversores, sino que también hay argumentos ambientales para rechazarla, ya que, en todo el mundo, la cantidad de energía destinada a “minarlos” resulta en una enorme pérdida de recursos.

Por último, Gates señaló que si bien “el dinero digital es algo bueno” -ya que constituye “un enfoque diferente”- advirtió sobre la peligrosidad del anonimato en las transacciones vinculadas a Bitcoin. “La Fundación Gates hace mucho en términos de moneda digital, pero esas son cosas en las que se puede ver quién está haciendo la transacción”, explicó.

