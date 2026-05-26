Compró una caja de figuritas del Mundial 2026 y lo estafaron de la peor manera

El auge por el coleccionismo de figuritas del próximo Mundial 2026 generó, lamentablemente, un terreno fértil para el fraude. En Lima, Perú, un aficionado al fútbol se convirtió en la víctima involuntaria de una estafa que rápidamente se transformó en un fenómeno viral en toda América Latina. El hombre, motivado por la posibilidad de completar su álbum, decidió adquirir una caja que, a simple vista, parecía contener los sobres oficiales de la marca Panini. La operación se realizó con un vendedor ambulante, quien ofreció el producto a un costo significativamente más económico que el valor de mercado, una oferta que resultó ser demasiado tentadora para ignorar.

El comprador no tuvo reparos iniciales ya que el empaque exterior lucía auténtico, al incluir los sellos y precintos de seguridad que garantizan, en teoría, la integridad del producto cerrado. Con la expectativa propia de quien espera encontrar a sus ídolos deportivos, el joven trasladó la caja hasta su domicilio particular. Sin embargo, al momento de vulnerar el lacrado y proceder con la apertura formal del envase, la ilusión se desvaneció de manera inmediata. En lugar de los tradicionales sobres con figuritas, el interior estaba repleto de decenas de sobres de té de anís, prolijamente organizados para simular el peso y el volumen de la mercancía original.

En lugar de los sobres de figuritas, se encontró con saquitos de té de anís Captura

Este insólito hallazgo no tardó en trascender las paredes de la vivienda, ya que el afectado decidió registrar la escena y compartirla en plataformas digitales como TikTok, X y Facebook. La reacción de la comunidad digital fue inmediata, generó sorpresa e indignación por el engaño y provocó el típico humor ácido online ante la magnitud del fraude.

Los comentarios de otros usuarios no tardaron en aparecer, como por ejemplo la frase “En Perú nunca te aburres”, la cual fue una de las más replicadas. Asimismo, otros internautas optaron por ironizar con el contenido encontrado y sugirieron que al comprador “le tocaron todas repetidas”, o bien, refiriéndose el episodio como “el Mundial del aparato digestivo”.

Entre los comentarios hubo muchos insultos por la estafa, aunque otros se burlaron del joven Captura TikTok

En retrospectiva, el precio excesivamente bajo fue la única señal de alerta que pasó por alto la víctima. Este tipo de estafas callejeras, que utilizan el fanatismo deportivo como gancho, exponen los riesgos de adquirir artículos de alta demanda en canales de venta informales. El caso ilustra cómo el desconocimiento o la excesiva confianza en embalajes que aparentan legalidad pueden derivar en pérdidas económicas ante estafadores que demuestran una creatividad inescrupulosa para el engaño.

La postal del fanático rodeado de té de anís en su mesa se convirtió rápidamente en un meme de alcance regional, ya que dejó en evidencia que, detrás de la euforia por el álbum, existen mecanismos de fraude que se aprovechan de la ingenuidad de los consumidores. A pesar de la burla generalizada, el caso sirve como advertencia sobre los peligros de buscar atajos económicos cuando se trata de productos coleccionables de alta rotación, los cuales, al ser adquiridos fuera de los canales oficiales, carecen de cualquier tipo de garantía ante este tipo de maniobras delictivas que, aunque absurdas en su naturaleza, resultan sumamente eficaces para quien busca lucrar con la ilusión del hincha.

Cómo evitar caer en estafas con las figuritas

La recomendación principal para evitar caer en estafas con las figuritas del Mundial 2026 es comprar directamente a Panini en sus portales oficiales, ya sea en el sitio web o en plataformas como Mercado Libre, donde se venden de a 25 unidades y por 50.000 pesos argentinos. Además, las cajas no están disponibles en todos los países, sino que son unos pocos los lugares que cuentan con esta posibilidad.

En Argentina, la tienda oficial de Panini se llama ZonaKids.com y tiene cuatro combos distintos a la venta Captura zonakids.com

Como se puede observar, en Argentina no existe la posibilidad de que cualquier persona compre una caja de figuritas del Mundial 2026, sino que están únicamente habilitadas para que las adquieran los dueños de comercios o cadenas de supermercados.