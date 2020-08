Bill Gates mostró su faceta de repostero en un video. Crédito: Captura Youtube

Comentar Me gusta Me gusta Compartir E-mail Twitter Facebook WhatsApp Guardar 31 de agosto de 2020 • 13:09

El empresario estadounidense, Warren Buffet, cumplió 90 años y su amigo Bill Gates le escribió una emotiva carta en su página web, que acompaño con un video en el que muestra cómo le prepara una suculenta torta de chocolate.

La secuencia se inicia con la canción "You've Got a Friend in Me" (Yo soy tu amigo fiel) compuesta para la película "Toy Story". En simultáneo, se ve cómo el co-fundador de Microsoft prepara el regalo para su amigo paso a paso: desde que coloca la harina y los huevos, hasta que sirve una porción.

Según Gates, que la torta para el presidente de Bershire Hathaway sea de chocolate es "en honor a sus preferencias dietéticas". El regalo, que cuenta con tres capas de bizcochuelo, tiene impresa en la parte posterior la imagen de la cara de Buffet.

"De todas las cosas que he aprendido de Warren Buffett (y ha habido muchas), la más importante podría ser de qué se trata la amistad. Por eso es una persona que admiro", escribió el multimillonario debajo del video.

Y citó unas palabras de Buffet pronunciadas frente a alumnos universitarios: "Te moverás en la dirección de las personas con las que te juntas. Así que es importante juntarse con personas que son mejores que uno mismo. Los amigos que tienes te formarán a lo largo de tu vida. Haz buenos amigos, mantenlos por el resto de tu vida, pero que sean personas que admiras y que te gustan".