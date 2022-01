Blue Monday: el consejo de Máxima para contrarrestar el día más triste del año

La reina Máxima se tomó una curiosa selfie para dar un mensaje positivo en el Blue Monday, el día conocido como el más triste del año. Apenas maquillada, con el pelo atado, ropa deportiva y en medio de un bosque, la esposa de Guillermo publicó la imagen en el Instagram de la casa real holandesa y escribió: “El ejercicio es bueno para tu salud física, pero también para tu salud mental, especialmente si podés hacerlo al aire libre. Hoy, en el Blue Monday, doy un largo paseo. ¿Vos también?”.

El Blue Monday es una fecha que sucede todos los terceros lunes del año en los que, según una fórmula matemática desarrollada en 2005 por Cliff Arnall, profesor de la Universidad de Cardiff, los humanos tendemos a sentirnos extremadamente tristes. Sea cierto o no, la fecha es utilizada para la toma de conciencia y la empatía hacia los que tienen depresión.

Máxima estaba acompañada por su simpático perrito Mambo que, esta vez, salió a propósito en la imagen y no se coló tal como lo hizo hace unos días en una videollamada.

Si bien la ciencia no cree demasiado en la fórmula detrás del Blue Monday, la fecha resulta una buena excusa para recordar que la depresión y la ansiedad son problemas más que actuales. Máxima, de hecho, conoce muy bien el tema debido a que su hermana Inés se suicidó a causa de un cuadro similar. “Intentamos guiarla lo mejor que pudimos, pero la realidad es que no somos profesionales. No estuvo bien los siete u ocho últimos años de su vida, pero no sabíamos cómo ayudarla. Padecía una depresión y un trastorno de la personalidad, y creyó que era la única salida cuando tenía tanto talento y no podía verlo”, reveló en mayo de 2021 en una entrevista de televisión con el periodista Matthijs van Nieuwkerk.

Es por eso que Máxima está muy comprometida con este problema. En su mensaje de Instagram etiquetó a Mind, una institución independiente “que promueve una Holanda psicológicamente más saludable y da voz a todas las personas con problemas psicológicos y a sus seres queridos”, según relatan en su sitio web.

El pasado 12 de enero, la reina participó en un evento de reflexión sobre redes sociales, organizada por esta organización y por la Amsterdam Public Health, en la que se conversó sobre las dificultades y las ventajas que ofrecen las redes sociales en la promoción de la salud mental de los jóvenes.