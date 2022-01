Revés para Máxima: la princesa Alexia se perderá un importante evento familiar

Desde hace dos años que la familia real holandesa no realiza el tradicional posado fotográfico en la localidad de Lech, en medio del pasaje nevado de Austria, debido a las restricciones por la pandemia de coronavirus. Y esta vez, aunque se estima que lo harán, habrá una ausencia significativa en la imagen. ¿Por qué? Porque la princesa Alexia no estará presente en el famoso centro de esquí. La razón de su ausencia se encuentra en que en el Reino Unido, donde ella estudia, no se toman vacaciones de primavera hasta mediados de abril.

Alexia estuvo de visita en Holanda para el período festivo y pasó cuatro semanas en familia. Fue un mes en el que la princesa no tuvo que pensar en sus estudios y solo se dedicó a disfrutar del tiempo libre. Pero ahora es el momento de volver a Gales nuevamente y, por ahora, debe quedarse unos meses allí.

La cuestión es que en Países Bajos, luego del período festivo de diciembre, las clases en las escuelas vuelven a cortarse por las vacaciones de primavera en febrero, pero en el Reino Unido no hay un descanso hasta mediados de abril.

Como resultado, Alexia se pierde la salida anual a Lech y también las celebraciones por el vigésimo aniversario de bodas de Máxima y Guillermo.

Alexia contra el cambio climático

Lo que sí no quiso perderse la princesa Alexia fue una manifestación contra el cambio climático organizada por su colegio el pasado noviembre. En un video publicado por la misma institución educativa, el UWC Atlantic College, ella aparece en un desfile que realizaron los alumnos por las calles del pueblo junto a otros compañeros alzando pancartas y mensajes que incluían frases como “despierta, el tiempo se acaba” o un breve pero contundente “SOS”.

Las imágenes aparecieron luego de que sus padres comentaran los días de Alexia en el internado galés. Guillermo y Máxima dijeron: “Ella está disfrutando intensamente de su estancia en el colegio, aunque al principio le costó un poco adaptarse a la vida estudiantil y lejos de las comodidades de palacio: de repente tuvo que lavar la ropa ella misma, cocinar y además seguir toda la educación en inglés. Así que también le causó mucha tensión. Pero con mucha concentración ella puede hacer todo”.

Lo cierto es que dentro del colegio, ella ya no es princesa: allí es solo conocida como Alexia de Orange, sin título real, debido a que el bachillerato internacional exige eliminar las distinciones en el trato con y entre los estudiantes.