Máxima de Holanda figura en el podio de un particular ranking junto a otras mujeres de la realeza

Las mujeres de la realeza han convertido sus compromisos públicos en verdaderas pasarelas de moda en las que cada vez lucen un look diferente. Y aunque, de vez en cuando, la tendencia a repetir prendas intenta imponerse en sus vestidores, la tentación por lo nuevo y hermoso siempre parece una buena razón para decantarse por un estreno.

En este contexto, un sitio web se dedica a analizar y contabilizar las prendas estrenadas por las royals todos los años lanza un ranking de las princesas y reinas que más han invertido en sus guardarropas. Se trata de la página UFO No More, una web especializada en moda y realeza. Y he aquí la sorpresa: a pesar de que la reina Máxima comparte el perchero con sus tres hijas, se ubica en el tercer lugar del podio de las figuras que más dinero han gastado en sus atuendos.

Máxima ocupa el puesto número tres del ranking de la página UFO No More PATRICK VAN KATWIJK/ EFE

Sin embargo, aquí la más fashionista parece ser la duquesa de Cambridge, que se ubica en el primer puesto con un total de 118 piezas estrenadas y más de 100 mil euros gastados en adquirirlas. En segundo lugar aparece Meghan Markle con cerca de 75 mil euros invertidos en looks, una cifra alta considerando que la cuñada de Kate Middleton ya no pertenece a la corona y no necesita estar reluciente cada vez que sale de su casa en California. Entre sus outfits más costosos se destaca el majestuoso vestido rojo de Carolina Herrera que usó en la gala de Salute To Freedom, celebrada en el Intrepid Sea-Air Space Museum de Nueva York hace unos meses. De hecho, la prenda es la más cara que llevó una royal en 2021, con más de cinco mil euros invertidos solo en el vestido.

Luego de revisar los guardarropas de las británicas, el de Máxima parece más sencillo, con un total de 97 prendas nuevas que costaron poco más de 60 mil euros. El diseñador neerlandés Jan Taminiau y la firma belga Natan aparecen entre sus favoritos.

El fabuloso vestido de Carolina Herrera que llevó la duquesa de Sussex en una gala celebrada en Nueva York

Al margen del podio, las otras royals europeas tampoco se quedan atrás ni en gastos ni en estrenos. Entre ellas, se destacan Mary de Dinamarca, Victoria de Suecia, Matilde de Bélgica, Sofía de Wessex, Eugenia de York, Mette-Marit de Noruega y la reina Letizia de España.

El espíritu ecologista de Máxima

Como una de las representantes del movimiento global que apoya la protección del medio ambiente, Máxima decidió quitar la mayor cantidad de prendas de cuero de su colección. Hace unos días, en una visita a la compañía de danza contemporánea del Netherlands Dans Theater, se mostró con una curiosa pollera que, de lejos, parece cuero, pero que, en realidad, es lino encerado.