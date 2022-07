Bostezó durante un vuelo y vivió un dramático momento: “La azafata nos llevó al fondo del avión”

Subirse a un avión puede relajar completamente las tensiones de una persona. La vista por la ventanilla mientras se contemplan las grandes luces de la ciudad en otra óptica, la compañía de una amistad, pareja o familiar y el hecho de pensar solamente en lo que serán las vacaciones, aliviana completamente el momento y llena de energías en pensar solamente en disfrutar lo que viene. A medida que uno planea un viaje, empieza a descontracturarse y piensa en los diferentes sitios a recorrer dentro del lugar escogido. Sin embargo, no todos corren con la misma suerte.

Con la travesía a punto de iniciarse, dos amigas partieron desde Inglaterra hasta Málaga, en España. Luego del despegue y charla mediante, Isabella Prusak-James, una joven estudiante de 21 años, sufrió un percance inimaginable en las alturas que obligó a una rápida asistencia y a un método poco convencional para poder solucionarlo.

En un momento dado tuvo ganas de bostezar y sintió un sonido que le llamó poderosamente la atención. Con una rápida reacción, notó que la mandíbula no estaba correctamente ubicada. Al salirse de lugar, le impedía poder hablar con su amiga. Es por eso que utilizó su celular para avisarle de lo que pasaba y pidió la atención de los tripulantes de cabina del avión.

Acto seguido, el personal de servicio de la aerolínea se hizo presente y junto a su amiga, fueron escoltadas por el pasillo principal hasta una zona apartada del resto de los pasajeros. Sentada en una silla, aún en shock, pidió que le acomoden la mandíbula con unos movimientos especiales.

IMAGENES SENSIBLES - Bostezó en un avión y se le salió de lugar la mandibula

A pesar de lo particular del hecho, no era la primera vez que Isabella sufrió algo así. En 2018, en un viaje junto a su familia, le ocurrió lo mismo en una casa que alquilaron con sus padres y, en esa ocasión, debió ser hospitalizada.

Al entender de las maniobras que se requieren en estos casos, le indicó a su amiga que con los dedos pulgares de la mano haga ciertos movimientos para enderezar esa parte de la boca. Sin tener éxito, Isabella lo hizo por sus propios medios y logró su cometido para salir de esa situación apremiante.

“La azafata nos llevó al fondo del avión y corrió la cortina. Fue muy amable, permaneció allí con nosotras y nos asistía. Comprendió las instrucciones que le di a mi amiga y le daba ánimos a ella”, manifestó Isabella en declaraciones a la agencia North News and Pictures, una vez que se dio a conocer la historia en su red social tiktok, donde obtuvo 6 millones de reproducciones por su posteo.

Isabella, la joven inglesa que sufrió la dislocación de su mandíbula Foto: Instagram @bxllajames

Al asegurar que “no sintió dolor, sino que incomodidad”, detalló el momento en que su amiga puso manos a la obra, pero no pudo solucionar el altercado: “Seguía intentándolo, pero al final me dijo ‘esto me está estresando’. Me preguntó si yo podía hacerlo. Nunca había probado, aunque lo terminé logrando”.

Según indicaciones médicas, la dislocación de mandíbula significa un problema de primeros auxilios que requiere una intervención médica de inmediato. En ese mismo punto, también se aconseja no solucionarlo manualmente porque el cuadro se puede agravar.

Una vez de retorno a su lugar en el vuelo, Isabella interactuó con un pasajero que sufrió un problema parecido. “Cuando volví a mi asiento, el tipo de al lado me contó que él tenía una placa de metal en la mandíbula y hablamos de nuestros problemas de mandíbula. Todo el mundo fue muy amable, lo cual resultó reconfortante”, concluyó.