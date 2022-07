“¿Cuánto es eso, 160 dólares?”: mostró lo que su papá cobra de jubilación en la Argentina y se volvió viral

En la actualidad, la economía en la Argentina vive un contexto complejo en el ámbito económico. Si bien hay quienes tienen la posibilidad de solventar sus gastos a pesar del aumento de precios, otros que deben recurrir a la ayuda social que provee el Gobierno. Sea como sea, ambos grupos comparten una incertidumbre y preocupación por el futuro del país. En relación con estos temas, un hecho que generó gran repercusión en las redes sociales tiene como protagonista a un hombre de 71 años que se volvió viral por la peculiar reacción que tuvo al ver el dinero que cobró por su jubilación. El momento generó un debate entre los usuarios de las redes, quienes se indignaron. En diálogo con LA NACION, Lucas Gugliotta, el hijo del hombre, explicó por qué decidió filmarlo.

Lucas fue el encargado de exponer lo sucedido en su cuenta de TikTok. Allí compartió un clip en el que mostró los fajos de billetes que trajo su papá, Juan Carlos, al volver del banco. “¡Le pagaron la jubilación al Pocho! ¿Cuánto te dieron?”, le preguntó con un tono irónico. “$55.000... para quince días alcanza”, fue la respuesta que recibió junto con una leve sonrisa que demostró su frustración.

"Siento tristeza": Mostró lo que su padre cobra de jubilación y se volvió viral en Tik Tok

Al ver todos los fajos juntos, Lucas opinó: “¡Parece un bloque! 160 dólares son”. De esta manera hizo alusión a la pérdida de valor del peso argentino. Luego, le preguntó por cuánto tiempo realizó aportes, a lo que Juan Carlos explicó resignado: “Laburo desde los 13 años, y me alcanzan la mínima”. Por último, y entre las imágenes capturadas, el joven escribió: “Se rompió el alma laburando para que me lo desprecien así”.

Tras la repercusión, y en diálogo con LA NACION, Lucas relató cómo es su día a día y sus sentimientos acerca del contexto económico del país. “Yo soy argentino, pero vivo en los Estados Unidos. Fuimos en el 2000, cuando tenía 9. Fueron 13 años en los que mi papá trabajó allá, pagó impuestos y dejó siempre todo en blanco. Después, él y mi madre, se volvieron a la Argentina por una cuestión legal. Yo me quedé allá y volví de visita en 2017. Ahora regresé por unos días y me encontré con todo esto”, precisó.

Consultado sobre por qué decidió filmar la reacción de su papá al ver el pago de sus haberes, argumentó que lo hizo porque le impactó lo que se vive en el país: “No es lindo ver que su jubilación no le alcanza”.

Por otro lado, detalló que Juan Carlos está en juicio hace 6 años por reajuste de haberes, pero que hasta el día de hoy no obtuvo ninguna respuesta. “Le tendrían que estar dando mucho más. Tiene 5 oficios: herrero, carpintero, mecánico, electricista y tornero. Trabajó toda su vida”, remarcó.

Sobre cómo ve a la Argentina, señaló: “Siento tristeza. Allá todo se ve de otra forma, pero ver sufrir a mis papás, amigos y primos es lo feo, más si estás afuera y no se puede hacer mucho. Es un poco fuerte. Los argentinos que viven en los Estados Unidos arman una comunidad y están al tanto de lo que pasa. En mi caso, vuelvo dos o tres veces por año y me doy cuenta de lo que sucede cuando busco alojamiento o hago compras. Lo que más me pega es ver a mi familia así, ver cómo les rinde menos la plata, amargarse, siempre es la misma conversación”.

La reacción de Juan Carlos al ver lo que cobró de jubilación en la Argentina Tik Tok @gagolucas5

Por su parte, Juan Carlos se mostró afligido por lo que vive. Sin embargo, su preocupación no es tanto por él mismo. “Siento vergüenza, más que nada por los que quedan, que es la juventud. No saben cómo formar el futuro. ¿Sacrificio, para qué? Para nada, para tener cada vez menos. Se trabaja muchísimo más y se cobra muchísimo menos”, manifestó.

En relación con los comentarios de los usuarios en la publicación que realizó Lucas en la plataforma virtual, la mayoría apoyó al jubilado. “Hoy fui con mi abuelo al Banco y me dio tanta impotencia ver como se querían deshacer de los billetes de $100. Me duele que hagan esto con nuestros viejos”, se lamentó una joven. “El sistema está roto. Qué tristeza”, agregó otro.

“Es lamentable, me da mucha tristeza ver que el dinero no valga. Pensar que antes veías todos esos billetes y era un montón, ahora no es nada”, fue otro comentario que sobresalió del resto.

Algunos de los comentarios que hicieron los usuarios argentinos en la publicación TikTok @GagoLucas5

En dos días, el posteo recibió 34 mil Me gusta y 1 millón de visualizaciones. Lucas sigue en Buenos Aires y contó que sus padres tienen pensado volver a irse a los Estados Unidos. Si bien le duele ver lo que ocurre en el país, aseguró que su amor por sus seres queridos trasciende todo tipo de inconvenientes y siempre elige volver al lugar que lo vio crecer.