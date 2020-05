Calor de hogar: 5 cuentas de Instagram te ayudan a ponerlo a punto

Juli Vasile es @decopordosmangos

Si el boom de la decoración en las redes sociales ya se había intensificado con el fenómeno de los tutoriales, la pandemia terminó de coronarlo. Al pasar tanto tiempo en casa, quedó en evidencia que somos capaces de hacer muchas cosas nosotros mismos. De la noche a la mañana, nos convertimos en cocineros, limpiadores profesionales, pintores y hasta plomeros. Pero también, ¡qué importante es estar a gusto en el espacio que habitamos! Aquí, cinco cuentas de Instagram que -desde mucho antes de la cuarentena- muestran casas reales y explican cómo hacer cosas que tiempo atrás resultaban impensables, como plastificar un piso, aplicar microcemento o fabricar una lámpara a partir de un trapo.

@decopordosmangos

Juli Vasile es Deco Por Dos Mangos, cuya descripción reza: "Casas reales con recursos posibles. Ideas, inspiración y tutoriales para dejar tu casa linda sin gastar una fortuna". Más de medio millón de seguidores en Instagram dan fe de que Juli no es una decoradora más. "La cuarentena es temporada alta de pintura y manualidades, ¡y las casas están felices!", asegura la marplatense. Una de sus frases célebres es "Tu casa es tu refugio", que hoy cobra especial sentido. "El hogar pasó a ser la oficina, el aula, el restaurante, el cine, el gimnasio. Depende de nosotros que sea un espacio funcional, agradable y cómodo", agrega. "No hay que aspirar a tener la casa perfecta que vemos en fotos. Mostrar casas reales nos ayuda a todos a amar más las que tenemos", dice.

Bernardita Siutti muestra lo que sabe en @mamialbañil

@mami.albanil

La mujer detrás de esta cuenta es Bernardita Siutti, que se cansó de que la dejara plantada el pintor y decidió tomar cartas en el asunto. Creó Mami Albañil y el crecimiento fue inmediato (ya supera los 300 mil seguidores). "Tuve la suerte -o la mala suerte- de vivir en una casa muy vieja a la que tenía que hacerle muchas cosas. Los tutoriales surgían solos porque cada vez que arreglaba una cosa, se rompía otra", recuerda. El mensaje que prima en sus videos es que se puede. "Trato de enseñar las cosas de una manera fácil. Tendemos a pensar que el microcemento es cosa de la NASA y que necesitamos un técnico especializado. Y no es tan así", dice.

@decolookbook

Sofía Saraví O'Keefe se zambulló en el rubro de la decoración por necesidad: estaba construyendo su casa y tenía preguntas que nadie sabía responder. Empezó a averiguar y compartir sus hallazgos en el proceso. Cinco años después, tiene más de 300 mil seguidores en Deco Look Book. En sus posteos, busca resolver dudas sobre situaciones cotidianas, convencida de que, con una vuelta de rosca y sin muchos recursos, se puede mejorar un espacio. Sobre la situación actual, comenta: "El hogar es nuestro lugar en el mundo y es más importante que nunca rodearnos de cosas que nos hacen bien".

@luciamallea se subió a la ola craft

@luciamallea

Cuando se casó, creó Wedding Factory, una propuesta de papelería y cotillón hecho a mano. Y el año pasado llegó esta nueva propuesta en la que anima a todos a sumarse a la ola craft. Acá combina todas sus pasiones: crear proyectos de cero, usar las manos, estar en contacto con los materiales y compartirlo. Ella es Lucía Mallea, crafter de nacimiento y fanática de Martha Stewart. En sus tutoriales, da ideas fáciles con videos cortos y divertidos. Quiere transmitir a sus casi 90 mil seguidores que todos son capaces de crear y que la creatividad es un ejercicio. Utiliza herramientas que todos puedan conseguir y materiales de fácil acceso. Hace pocos días, lanzó distintos kits de materiales y herramientas, que se compran online. El 20% de las ventas está destinado al Hospital de Niños Ricardo Gutiérrez.

@juntashacemos

El tiempo libre, Agus García Darwich lo dedica a su cuenta, Juntas Hacemos, que está por alcanzar los 70 mil seguidores. Lo suyo es el reciclado: crea lámparas a partir de trapos de piso y macetas con botellas de lavandina. "Se pueden hacer cosas lindas y económicas. No es necesario salir a comprar lo último que se puso de moda", dice. La clave de sus videos es explicar el paso a paso con lujo de detalles. "Son proyectos simples. No tires la botella de lavandina, hacete una maceta. No tires la lata de batata, conseguite un par de lanas y hacés una lámpara. Tal vez sean productos más rústicos, pero los hiciste vos y con poco presupuesto. Además, la satisfacción de hacer las cosas uno mismo hace que todo valga la pena", asegura. Durante la cuarentena, ella misma refaccionó su habitación y explicó el paso a paso. "Está bueno aprovechar el tiempo libre para pintar la casa, dejarla más linda, arreglar lo que hace falta. Además, es un pasatiempo que hace más llevadero el encierro", reflexiona.