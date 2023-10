LA NACION

Esa tarde, mientras paseaba por el bosque con sus perros, descubrió que algo o alguien se movía en la barranca. Se acercó con cuidado, movió algunas ramas pesadas y logró abrirse camino entre las hojas hasta que finalmente lo vio. Allí, camuflado en el lecho de un arroyo seco, se refugiaba un pitbull cuyo estado de salud a simple vista parecía preocupante.

Decidió ayudarlo. No era la primera que lo hacía. Desafortunadamente, la tarea resultó más fácil en las intenciones que en los hechos. El aterrorizado pitbull, que más tarde sería bautizado con el nombre de Pappas, ladraba sin parar cuando el hombre se le acercaba y se negaba rotundamente a permitir que alguien cruzara el límite en el que se sentía seguro. Estaba asustado y no tenía idea de que el hombre simplemente intentaba ayudarlo. Había aprendido a tener miedo y nada iba a cambiar eso.

“Es demasiado agresivo”

Frustrado y preocupado a la vez, el hombre se puso en contacto con todas las personas que se le ocurrieron para intentar ayudar a Pappas. Continuó llevándole comida y agua durante varios días. Dejaba dos tazones bien cargados a distancia y se alejaba para observarlo. Aunque Pappas permitía que los perros del hombre que lo había encontrado se acercaran a él, con los humanos no negociaba. Ladraba y se ponía agresivo cuando alguien quería acercarse.

“Este pitbull abandonado se está refugiando en un barranco, en el lecho seco del arroyo, a unos 30 metros del cruce de aguas bajas en la parte suroeste del parque. Ha estado aquí tres semanas. Las oficinas de control de animales de la zona de Fort Worth, Texas, no han respondido a los llamados. Le llevo comida y agua, pero no me deja acercarme a él. Solo tiene tres patas y su estado denota que es una víctima de la negligencia humana y el abandono. La gente camina con frecuencia por el lecho de este arroyo y los vehículos de cuatro ruedas también lo utilizan a diario, de modo que es una zona peligrosa para el animal. Este perro está en muy mal estado. He rescatado animales en otras oportunidades de este parque. Pero este pitbull es demasiado agresivo para alguien con poca experiencia en comportamiento canino, como yo”, escribió agobiado el hombre en una publicación de Facebook.

Valía la pena intentarlo

Fue entonces que Saving Hope Animal Rescue se acercó para ayudar. Dos voluntarios se acercaron a él y le colocaron una correa alrededor del cuello. El perro estaba débil y aunque tenía mucho miedo de confiar en alguien, finalmente entendió que valía la pena intentarlo.

Ya en el refugio, Pappas tuvo la consulta de rutina con el veterinario. Del examen clínico se supo que tiene una artritis bastante avanzada y la enfermedad conocida como del gusano del corazón. Causada por un parásito, se transmite a través de la picadura de un mosquito que deposita las formas larvarias en la piel del perro y, tras seis o siete meses, las larvas migran a distintos órganos como los pulmones y el corazón. Hay diferentes manifestaciones de la enfermedad y también un tratamiento. Afortunadamente a Pappas lo diagnosticaron a tiempo y ya ha comenzado a tomar tanto la medicación para esa afección como suplementos para sus articulaciones.

Tan pronto como Pappas estuvo a salvo, algo cambió en él. Ya no sentía la necesidad de intentar actuar con dureza y agresividad. Bajo el cuidado de Amanda Agee, se transformó en un perro dulce que busca caricias todo el tiempo.

“Tiene los ojos y los besos más conmovedores que haya conocido. Quiere seguir a su humano a todas partes”, dijo su cuidadora. Pappas se encuentra ahora en un hogar de tránsito esperando ser adoptado y disfruta cada momento de su nueva vida.

Fuente: The Dodo.

