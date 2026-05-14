Pilar Sordo: “La tristeza no es el arte de aguantar, es el coraje de expresar”

Pilar Sordo, psicóloga y escritora chilena, tiene en su haber una gran cantidad de frases y reflexiones que trascendieron fronteras. Una de ellas está orientada a la tristeza y desazón que se libera cuando uno expresa su malestar al otro y, de esa manera, se suelta todo lo tóxico que la contamina.

“La tristeza no es el arte de aguantar, es el coraje de expresar”, destacó en una entrevista, haciendo una radiografía de cómo se puede vulnerar la psiquis del ser humano. Según su perspectiva, aguantarse las palabras por miedo a ser rechazado o generar incomodidad en el otro no hace más que agigantar el problema, que, por lo general, termina implosionando en nuestro cuerpo.

La reflexión de Pilar Sordo

Para extender sus argumentos, Sordo dijo: “Siento que tenemos una definición de fortaleza tan dañina, tan atrapante, que ser fuerte significar aguantar”. En esa misma línea, siguió: “Esa vulnerabilidad todavía está en nuestro inconsciente colectivo y nos empezamos a dar cuenta que soy más fuerte cuando más vulnerable soy”.

Autora de una gran cantidad de libros que la posicionaron como una referente de la salud mental, Sordo comenzó a tener una visibilidad mayor y una adhesión total a sus seguidores, quienes no solo consumen su bibliografía, sino que siguen sus consejos para un cambio radical en su vida.

Pilar Sordo es una referente en el cuidado de la salud mental Rodrigo Nespolo

Nacida en Temuco, Chile, el 22 de octubre de 1965, es una de las psicólogas más influyentes en el ámbito latinoamericano. Su vasta trayectoria incluye labores como columnista, escritora y conferencista. Además, es reconocida por su capacidad de analizar el comportamiento humano a través de series de investigaciones donde predomina el campo de la psicología con la experiencia empírica.

Otro detalle distintivo que avala sus dichos es el enfoque que utiliza para que sea accesible a todo público. Sin tecnicismos, ni frases enrevesadas, Pilar Sordo acaparó la atención de varios segmentos de la sociedad de todos los países, que hoy en día la tienen como una referente ineludible.