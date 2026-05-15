Por qué no recomiendan apoyar las carteras o mochilas en el piso

Para muchas personas, apoyar una cartera o mochila en el piso es un gesto completamente normal. Sin embargo, otras lo evitan de manera casi automática, ya sea por cuestiones de limpieza o por una antigua superstición que lleva siglos transmitiéndose de generación en generación.

La creencia popular sostiene que dejar el bolso en el suelo puede “alejar el dinero” o afectar la abundancia económica de quien lo hace. Aunque para algunos se trata de un mito, lo cierto es que esta tradición todavía sigue muy presente en distintos países de Latinoamérica y otras partes del mundo.

Dentro de muchas culturas, la cartera simboliza mucho más que un simple accesorio. Al ser el lugar donde normalmente se guarda dinero, documentos y objetos personales importantes, también representa estabilidad económica, seguridad y prosperidad. Por ese motivo, algunas corrientes consideran que colocarla en el piso implica “rebajar” o descuidar aquello que representa.

Las mochilas, carteras y monederos jamás deben apoyarse en el piso (imagen ilustrativa) (Foto: Creada con IA)

La creadora de contenido mexicana @Secretodebruja33, conocida por compartir rituales y creencias espirituales en TikTok, explicó que apoyar la cartera en el suelo puede atraer mala suerte económica. “La cartera, el monedero, no se pone en el piso. Jamás. El piso energéticamente jala, absorbe por el poder de la gravedad. La energía de la gravedad jala. ¿Qué pasa? Que si tú pones tu cartera, tu monedero, tu mochila, donde traes tu dinero, en el piso, tu dinero se te va a ir. Lo jala la tierra. No te va a durar”, afirmó en uno de sus videos virales.

Aunque no existe evidencia científica que respalde estas afirmaciones, muchos especialistas en simbología y Feng Shui aseguran que la forma en que las personas tratan sus objetos vinculados al dinero puede influir psicológicamente en la relación que mantienen con sus finanzas.

¿Por qué no hay que dejar nunca apoyada en el piso la cartera?

¿Qué dice el Feng Shui sobre apoyar la cartera en el suelo?

Según el Feng Shui, disciplina oriental que busca armonizar la energía de los espacios, los objetos relacionados con la abundancia deben mantenerse ordenados, cuidados y alejados de lugares asociados a suciedad o desorden.

Desde esa mirada, apoyar una cartera en el piso simbolizaría descuido económico y pérdida de energía vinculada al dinero. Por el contrario, guardar bolsos, mochilas o billeteras en lugares elevados, limpios y organizados representaría una actitud más consciente hacia la prosperidad y el orden financiero.