Qué dice la psicología sobre las personas que todavía usan agenda en papel

En una época donde los celulares concentran calendarios, recordatorios y listas de tareas, todavía existen personas que prefieren organizar su rutina con una clásica agenda de papel. Aunque para muchos pueda parecer un hábito anticuado, distintos especialistas en psicología y neurociencia aseguran que escribir a mano genera efectos muy diferentes a los que produce la planificación digital.

Uno de los estudios más citados sobre este fenómeno fue realizado por los psicólogos Pam Mueller y Daniel Oppenheimer, investigadores de las universidades de Princeton y California. Según el artículo titulado “El bolígrafo es más poderoso que el teclado: ventajas de tomar notas a mano frente a usar un ordenador portátil”, escribir a mano obliga al cerebro a procesar la información de una manera más profunda que cuando se escribe en una computadora o celular. Esto sucede porque el acto manual requiere seleccionar, resumir y organizar mentalmente los datos antes de registrarlos.

Los investigadores hicieron comparaciones de distintos experimentos hechos con alumnos del nivel medio y llegaron a la conclusión de que “los estudiantes que tomaron apuntes en portátiles obtuvieron peores resultados en preguntas conceptuales que los estudiantes que los tomaron a mano”.

Beneficios de utilizar una agenda de papel

“Demostramos que, si bien tomar más apuntes puede ser beneficioso, la tendencia de quienes toman apuntes en portátiles a transcribir las clases textualmente en lugar de procesar la información y reformularla con sus propias palabras es perjudicial para el aprendizaje”, remarcaron los expertos.

El efecto psicológico de escribir en papel

A esta investigación, el psicólogo cognitivo Sam Gilbert, de la University College London, sumó que las personas que anotan planes o pendientes en soportes físicos activan un mecanismo conocido como intention offloading.

Este concepto hace referencia a la capacidad del cerebro de “descargar” información importante en un objeto externo —como una agenda o una libreta— para liberar recursos mentales y reducir la sobrecarga cognitiva. En otras palabras, al escribir tareas pendientes en papel, la mente deja de esforzarse constantemente por recordarlas y puede enfocarse mejor en otras actividades.

Aunque las agendas digitales también sirven para anotar recordatorios, no permiten al cerebro descansar de la hiperconectividad (imagen ilustrativa) Erick-Bolanos-CR

Los expertos también remarcan que las agendas físicas ofrecen algo que muchas veces el entorno digital no permite: foco sostenido. A diferencia del celular, donde las notificaciones, mensajes y redes sociales interrumpen continuamente la atención, el papel ofrece una experiencia más lineal y libre de distracciones.

Beneficios comprobados del uso de agendas de papel

Según distintos especialistas, escribir tareas a mano puede aportar varios beneficios psicológicos y cognitivos:

Fortalece la memoria prospectiva, es decir, la capacidad de recordar tareas futuras.

Mejora la visualización temporal y la percepción real del tiempo.

Favorece una toma de decisiones más consciente.

Ayuda a reducir la saturación digital.

Mejora la concentración y el enfoque.

Genera una sensación mayor de orden mental.

Ayuda a seguir manteniendo viva la escritura y una buena caligrafía.

Genera una experiencia emocional más personal y reflexiva que la organización digital automática.

Aunque las agendas de papel se encuentran en auge por los beneficios previamente mencionados, los especialistas aclaran que esto no implica rechazar la tecnología, sino encontrar herramientas que ayuden a organizar mejor la información y disminuir el estrés cotidiano.