El truco efectivo para aromatizar el hogar con clavos de olor y romero

Los malos olores y la sensación de encierro suelen intensificarse durante los días fríos o lluviosos, cuando las ventanas permanecen cerradas durante varias horas. Frente a esta situación, un truco casero basado en hervir clavos de olor con romero ganó popularidad como alternativa natural para refrescar los ambientes del hogar.

La preparación consiste en realizar una infusión concentrada con clavos de olor y ramas de romero para aprovechar el vapor aromático que desprenden ambas plantas. Según indican quienes utilizan este método, el aroma intenso ayuda a generar una sensación de frescura y a disimular olores vinculados con humedad, cocina o encierro.

Esta mezcla sencilla puede prepararse con productos naturales, sin la necesidad de utilizar químicos para ambientar (imagen ilustrativa) (Foto: Creada con Gemini)

Cómo preparar el aromatizante casero

El procedimiento comienza al colocar clavos de olor y ramas de romero en una olla con agua hirviendo. La mezcla debe mantenerse al fuego durante al menos 20 minutos para permitir que los compuestos aromáticos se liberen con mayor intensidad.

Una vez finalizada la cocción, se recomienda apagar el fuego y dejar que el vapor se expanda por el ambiente. También puede dejarse enfriar la preparación para luego colocar el líquido en recipientes pequeños o en pulverizadores destinados a distintos sectores de la casa.

La aplicación suele repetirse cada vez que el aroma desaparece, especialmente durante épocas frías o lluviosas, cuando los ambientes permanecen menos ventilados.

¿Cómo preparar el aromatizante de clavos de olor y romero?

Por qué recomiendan usar romero y clavos de olor

El romero y los clavos de olor contienen aceites esenciales y compuestos aromáticos que aumentan su intensidad al entrar en contacto con el agua caliente. Esa combinación genera un perfume que muchas personas consideran agradable y que puede ayudar a neutralizar olores fuertes dentro del hogar.

Sin embargo, especialistas en limpieza y mantenimiento del hogar advierten que este tipo de soluciones naturales no reemplazan una limpieza profunda ni resuelven problemas estructurales relacionados con humedad, filtraciones o acumulación de suciedad.

Qué hacer si el olor persiste

Cuando los malos olores continúan incluso después de aplicar aromatizantes caseros, puede existir una causa más profunda vinculada con falta de ventilación, humedad o filtraciones en paredes, techos o muebles. En esos casos, hervir romero y clavos de olor puede ayudar únicamente a disimular el problema de manera temporal.

Por ese motivo, especialistas recomiendan revisar posibles filtraciones, ventilar con frecuencia los ambientes y mantener limpias telas y superficies donde pueda acumularse humedad.

Por Joe Guerrero